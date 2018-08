Istanbul

Der türkische TV-Sender hat TV8 hat versucht, einen Kreuzanhänger auf einem Instagram-Schnappschuss von Sängerin Selena Gomez zu retuschieren. Dabei blieben jedoch Reste der Kette erkennbar. Der Sender, dessen Chef dem Regierungschef Erdogan nahestehen soll, erntete für die Aktion viel Spott in den sozialen Netzwerken. Hier hat Gomez mit mehr als 130 Millionen Fans so viele Anhänger wie keine andere. Die US-Künstlerin hatte auf Instagram ein Foto von ihrem 26. Geburtstag gepostet. Es zeigt die bekennende Christin mit trägerlosem Kleid und eben jener Kette mit silbernem Kreuz-Anhänger. TV8 berichtete in der Promisendung „magazin8“.

Von RND