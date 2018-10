Los Angeles

Bei der Serie „Orange Is the New Black“ ist nach sieben Staffeln offiziell Schluss. Darstellerinnen aus der Serie haben auf dem offiziellen Twitter-Kanal der Serie ein Video gespostet, in dem sie das Ende der Kultserie für 2019 ankündigen. Eine Sprecherin des Streamingdiensts Netflix hat dies später bestätigt. In dem Video bedanken sich die Schauspielerinnen bei ihren Fans für die Unterstützung und versprechen eine letzte Staffel der Comedy-Dramaserie, die die Zuschauer nicht vergessen werden. „Orange Is The New Black“ dreht sich um das Leben von Insassinnen einer Frauenhaftanstalt.

„Die Fans werde ich am meisten vermissen“ – „Orange Is The New Black“-Darstellerinnen verabschieden sich

Darstellerin Kate Mulgrew sagt, sie werde ihre Zeit bei der „bahnbrechenden“ TV-Produktion vermissen. Die Serie wurde zwei Mal für Emmy-Auszeichnungen nominiert, Schauspielerin Uzo Aduba gewann zwei der begehrten Fernsehpreise für Gast- und Nebenrollen in „Orange Is the New Black“.

Für Netflix wurde die Serie ein Hit in jener Anfangsphase, in der der Streamingdienst mit der Ausstrahlung von Eigenproduktionen begann. Ab wann die letzte Staffel von „Orange Is the New Black“ zu sehen ist, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Serie geht auf die Memoiren von Piper Kerman zurück. In ihnen berichtet sie über ihre Zeit in einem US-Gefängnis. Sie saß 1998 für 13 Monate wegen Drogen- und Geldschmuggel in Haft.

Staffel sechs der Serie wurde erst im Juli 2018 beim Streamingdienst veröffentlicht. Seit April ist die Serie auf ZDFneo zu sehen.

