Los Angeles

Es wird eine Serie zu Aldous Huxleys ( Bild) dystopischem Zukunftsroman „Schöne neue Welt“ geben. In einem Bieterwettstreit schnappte der Kabelsender USA Network seinem Konkurrenten Syfy die Rechte weg. Das berichtete das Branchenblatt „Variety“.

Gerüchte über eine Serie zu „Brave New World“ (so der Originaltitel) kursieren seit 2015. Huxley (1894–1963) erzählt in seinem Roman von einer Zukunftswelt, deren Friedfertigkeit auf dem Verlust von Privatsphäre, Familie und Geld basiert und deren Bewohner durch eine Glücksdroge ruhig gehalten werden. Eines Tages wagt sich ein Paar aus der Komfortzone und entdeckt die Wahrheit über die Welt.

Von RND/ag