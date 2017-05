Trier. In der Serie „Mord mit Aussicht“ (ARD) war es ihre Aufgabe, Fälle aufzuklären. Doch die Schauspielerin Caroline Peters alias Kommissarin Sophie Haas wollte den Zuschauern offenbar selbst ein Rätsel aufgeben, wie erst jetzt bekannt wurde. In mehreren Folgen der 2014 ausgelaufenen Serie will sie den schwarz-grauen Raben des „Roland“-Filmpreises versteckt haben. Die Krimireihe wurde 2011 beim Festival „Tatort Eifel“ damit ausgezeichnet. „Die Statue haben wir nach der Auszeichnung immer irgendwo im Bühnenbild versteckt“, sagte Peters. In einer Folge hätten sie die Statue dem Feuerwehrmann in der Feuerwache als Trophäe untergeschoben. Dann hätten sie sie einmal auf der Wache gehabt, später mal bei Sophie Haas zu Hause im Regal. Reaktionen habe es jedoch keine gegeben. Anscheinend sind die Fans nicht ganz so aufmerksam wie Kommissarin Haas.

Von dpa/May/RND