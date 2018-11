Potsdam

Der „Polizeiruf 110“ bohrt immer etwas tiefer auf dem Feld des Psychologischen, als es der „Tatort“ tut, das will uns jedenfalls die ARD erzählen, bei der die Filme laufen. Am Sonntag kam der „Polizeiruf“ aus Brandenburg, zwei Wochen vorher spielte er in Rostock.

Beide Krimis drehten sich um das Schicksal junger Frauen, die vor vielen Jahren ermordet wurden, Janina aus Rostock vor 30, Julia aus der Oderregion vor 15 Jahren. Beide Fälle galten als verloren, als nicht mehr aufzuklären, nun wurden sie erneut aufgerollt. Die Täter wähnten sich in Sicherheit, am Ende kriegte man sie trotzdem. Was wir jenen Kommissarinnen verdanken, die von zwei großartigen Frauen verkörpert werden, leider tauchen sie im Fernsehen zu selten auf: Anneke Kim Sarnau ermittelt als Kommissarin Katrin König an der Ostsee, Maria Simon als Olga Lenski an der Oder.

Zwei herbe Fahnderinnen

Beide, Sarnau und Simon, sind in ihren Rollen adrette, gern ein wenig herbe Fahnderinnen. Privat, auch wenn man diese Ähnlichkeit nicht übertreiben sollte, haben sie den Hang zum Punk. Oder immerhin zum Leben abseits bürgerlicher Pfade, die ästhetisch gern an die Clubkultur nachts um halb vier erinnern, in Trainingshose oder Jeansweste.

Wir haben ein verdammtes Glück mit diesen zwei Frauen. Beide räumen ein, dass sie mit der Schauspielerei finanziell nicht immer über die Runden kommen. Jetzt, da sie innerhalb von zwei Wochen eine im Kern sehr ähnliche und stark erzählte Geschichte lösen, müssen wir daran erinnern. Auch im Fernsehen muss sich Leistung wieder lohnen.

Von Lars Grote/RND