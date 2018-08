Minsk

Es gab gestern Mittag noch kein generelles Aufatmen. Mehrere im autoritär geführten Weißrussland festgenommene Journalisten wurden Berichten zufolge zwar gestern wieder freigelassen. Zwei Journalisten aber – die Chefredakteurin der unabhängigen Nachrichtenagentur Belapan, Irina Lewschina, sowie Pauljuk Bykowski, ein Mitarbeiter der Deutschen Welle (DW) – waren gestern mittag weiterhin in Gewahrsam. Das meldeten örtliche Medien am Freitag. Die Begründung war vage. Sie sollten befragt werden, hieß es lediglich.

„Das Ermittlungskomitee ist zu mir gekommen“

Die weißrussischen Behörden hatten seit Dienstag mehrere Journalisten festgenommen und verhört. Ihnen wurde vorgeworfen, in Computersysteme der staatlichen Agentur BelTA eingedrungen zu sein und kostenlos Informationen abgeschöpft zu haben. Von 15 000 illegalen Zugriffen war die Rede. Bei einer Verurteilung deswegen würden Lewschina und Bykowski bis zu zwei Jahre Gefängnis drohen.

Bykowski, Korrespondent für die russischsprachige DW-Redaktion, hatte am Mittwochmorgen über Facebook und Twitter mitgeteilt: „Das Ermittlungskomitee ist zu mir gekommen.“ Kurz darauf habe seine Frau die Durchsuchung bestätigt, erklärte der Sender.

Die Staatsanwaltschaft habe einen Durchsuchungsbefehl vorgelegt und Bykowski gegenüber deutlich gemacht, ihn vorerst als Zeugen mitzunehmen. Unter anderem seien Computer, Tablets, Telefone und Bankkarten bei der rund zweistündigen Aktion beschlagnahmt worden.

Berlin will die weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen

Die Deutsche Welle hatte umgehend Protest beim Botschafter der Republik Weißrussland in Berlin eingelegt. Zudem habe man den Botschafter darauf hingewiesen, dass man rechtsstaatliches Vorgehen gegenüber akkreditierten Journalisten erwarte. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) appellierte an die weißrussischen Behörden, Bykowski unverzüglich freizulassen. Das Auswärtige Amt hatte am Mittwoch erklärt, die Bundesregierung habe in dem Fall gegenüber Weißrussland ein „verhältnismäßiges Vorgehen“ angemahnt. Die weiteren Entwicklungen würden in Berlin sehr aufmerksam verfolgt.

Die sofortige Freilassung Bykowskis forderte auch die kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann (CDU). Bykowskis Verhaftung verstoße gegen die Pressefreiheit. Die angegebenen Gründe seien fadenscheinig und unverhältnismäßig, sagte Motschmann in Berlin.

„Weißrussland muss die Medien- und Meinungsfreiheit achten“, forderte die CDU-Medienexpertin. „Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko entfernt sich und sein Land immer weiter von Europa. Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz sind unveräußerliche Werte. Sie gehören zu den Grundfesten einer freien Gesellschaft.“

Die Ehefrau Bykowskis vermutet einen politisch motivierten Angriff

Der weißrussische Menschenrechtsaktivist Alex Bjaljazki sagte, mit den Festnahmen wollten die Behörden die Kontrolle über Onlinemedien erlangen. „Die Regierung hat beschlossen, volle Kontrolle über das Internet zu bekommen“, erklärte er. Im Gespräch mit der DW sagte Bykowskis Frau, sie glaube, es handele sich bei dem gesamten Vorgang um einen gezielten, politisch motivierten Angriff auf unabhängige Journalisten. Ihr Mann habe sich für den kostenpflichtigen Zugang zu „BelTA“ nicht interessiert, da die Meldungen ohnehin offen zugänglich seien.

Die frühere Sowjetrepublik Weißrussland liegt zwischen Russland und Polen. Seit 24 Jahren wird sie von Präsident Alexander Lukaschenko autoritär regiert. Weißrussland ist das letzte Land in Europa, das die Todesstrafe vollstreckt. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Weißrussland auf Platz 155 von insgesamt 180 Ländern. 2017 wurden dort demnach mindestens 100 Journalisten kurzzeitig festgenommen und mehr als 60 verurteilt, weil sie für Medien mit Sitz im Ausland arbeiteten.

Von Thomas Koerbel und Jürgen Prause