Donald Trump ist in den USA allgegenwärtig. Als umstrittener US-Präsident lässt er wenige Gelegenheiten aus, um zu provozieren. Doch nicht nur Trump selbst erregt Aufsehen. Präsent ist sein Name auch durch Plätze, Hochhäuser, Hotels und eine Universität.

Längst gibt es auch Trump-Steaks, Trump-Wodka und den „Trumpy Bear“. In diesen Tagen erhält ein Werbespot, der beim dem Präsidenten nahe stehenden TV-Sender „Fox News“ läuft, wieder erhöhte Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt weil der Spot tausendfach in den sozialen Medien geteilt wird. Dabei ist die Werbung, die einen Kuschel-Teddy mit Trump-Frisur zeigt, bereits deutlich mehr als ein Jahr alt.

Der Spot zeigt „Trumpy Bear“ in allen möglichen Lebenslagen, das Kuscheltier bietet zudem die Möglichkeit, eine USA-Flagge in ihm zu verstauen. Und: Natürlich kommen in dem Zweiminüter Amerikaner zu Wort, die ihre Liebe zu „Trumpy Bear“ erklären. Damit jedoch nicht genug: „Trumpy Bear“ wird gar als ein „Stück amerikanischer Geschichte“ verkauft. Kein Wunder also, dass sich bei Twitter ein Sturm der Entrüstung breit macht. Viele können gar nicht glauben, dass der Spot tatsächlich echt ist. Ist er aber.

