Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo, will auch mal etwas anderes im Leben sehen als das Seattle Grace Hospital – und wagt sich auf ein Blind Date. Wer erwartet sie? Das People-Magazin vermutete bereits, dass „How I Met Your Mother“-Star Josh Radnor ihr beim Date gegenüber sitzen wird.

Und nun bestätigt auch Pro Sieben, auf dem Sender läuft die Serie „Grey’s Anatomy“ in Deutschland, dass Radnor einen Auftritt in der 15. Staffel der Serie, die bereits in den USA läuft, haben wird. Die Macher der Serie ließen den Ehemann von Meredith Grey in der elften Staffel an einem Autounfall sterben. Die Figur von Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey) wurde von Meredith und ihren Freundinnen als „McDreamy“ bezeichnet. Nun soll die Ärztin eine neue Liebe finden. Könnte damit Josh Radnor zum neuen McDreamy werden?

Gerüchte um Serien-Ende von „Grey’s Anatomy“

Zu Beginn der aktuellen Staffel wurde noch die Figur „Dr. Atticus Lincoln“, die neu dazu kam, als neuer Serienpartner von Meredith Grey gehandelt. Doch daraus wurde nichts. Josh Radnor hat sich bei „How I Met Your Mother“ in neun Staffeln an der Seite von Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris und Alyson Hannigan auf der Suche nach der großen Liebe begeben.

Aufregung gab es um die Serie „Grey’s Anatomy“, die seit 2005 läuft, weil Ellen Pompeo im Gespräch mit der „Entertainment Tonight“-Show sagte: „Ich mache das schon lange und ich werde in der Tat unruhig, doch die Fans sind immer noch so begeistert von der Show.“ Gerüchte um ein baldiges Serien-Aus kochten hoch. Doch Pompeo stellte klar: „Ich denke, die Fans werden es uns wissen lassen. Wenn die Einschaltquoten sinken, und die Leute nicht mehr so leidenschaftlich bei der Sache sind, dann ist es Zeit, aufzuhören.“

Von Geraldine Oetken / RND