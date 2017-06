Fans der Fußball-Champions-League gucken ab 2018 bei den Öffentlich-Rechtlichen in die Röhre. In den Planungen des ZDF spielt die Königklasse offenbar keine Rolle mehr. Intendant Thomas Bellut kündigte am Freitag altbewährte Optionen an, falls der Sender die Rechte von der UEFA nicht bekommt.