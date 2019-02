Unterföhring/Mainz

Die erste Staffel der Sky-Serie „Das Boot“ soll im Winter 2019/2020 im ZDF und online in der ZDF Mediathek zu sehen sein. Der öffentlich-rechtliche Sender habe die Ausstrahlungsrechte an der Produktion erworben, teilten das ZDF in Mainz und Sky in Unterföhring bei München am Sonntag weiter mit.

Die erste Staffel, angelehnt an die Bücher von Lothar-Günther Buchheim, war am 23. November in dem Pay-TV-Sender gestartet – rund 37 Jahre nach Wolfgang Petersens Kinofilm „Das Boot“, der 1981 zum Welterfolg wurde.

Die Dreharbeiten zu einer zweiten Staffel sollen voraussichtlich in diesem Jahr beginnen.

Von RND/dpa