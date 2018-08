Hannover

Der Super-Sommer beschäftigt Feuerwehren, Rettungsschwimmer, Landwirte, Wetterexperten – und das Internet. Auch in den kommenden Tagen ist in Deutschland wohl keine Abkühlung in Sicht. Höchste Zeit also, dass sich das Netz kümmert.

Unter dem Hashtag #Erfrischungsfilme sammeln Twitter-Nutzer aktuell neue Wortschöpfungen und dichten lustige Sommer-Versionen von bekannten Blockbustern und Filmklassikern. Auch Polizeistellen, Unternehmen und Institutionen steigen mit.

Kühlraum, Antarktis? Egal – Hauptsache Frost!

Auch für die Polizeiinspektionen in Bayern ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren.

In der Judäischen Wüste ist man die Hitze gewohnt.

Der Modetrend des Sommers: „Nackt“

Unsere Favoriten für den Sommer: Weißbier-Eis und Gorgonzola

Gibt’s den DeLorean eigentlich auch als Cabrio?

Von RND/mkr