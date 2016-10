An einem Donut erklärt: Dafür gibt es den Physik-Nobelpreis

Berlin. Die Arbeiten, für die die drei britischen Forscher David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz den Physik-Nobelpreis anerkannt bekommen haben, sind nur schwer zu beschreiben. Die Wissenschaftler werden für ihre Arbeit zu exotischen Materiezuständen ausgezeichnet.

Dabei haben sie Konzepte aus einem Teilgebiet der Mathematik, der Topologie, verwendet, um neuartige Materialien zu beschreiben. Im Rahmen der Topologie untersucht man Eigenschaften, die sich nicht verändern, wenn man einen Körper verformt.

„Topologische...was?“: Viele Twitter-Nutzer standen auf dem Schlauch.

Topologische ... was bitte? Ich kann quasi ein kollektives Seufzen aus den Wissenschaftsredaktionen hören ;-) #Physik #Nobelpreis — Anna Behrend (@annabehrend) October 4, 2016

Es ist wieder so weit: Kluge Menschen werden für kluge Ideen geehrt - und in ersten Nachrichten weiß keiner worum es geht. #Nobelpreis — Sina Fröhndrich (@froesin) October 4, 2016

Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften versuchte, das Forschungsergebnis der drei Physiker grafisch zu erklären – mit Hilfe von Porzellan und Gebäck.

Member of the Nobel committee for physics explains topology using a cinnamon bun, a bagel and a pretzel https://t.co/gORO04UYam — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2016

Ein Donut könne mathematisch zu einer Tasse umgeformt werden, so das Nobel-Komitee. Dabei bleibe das Loch als grundlegende Eigenschaft erhalten, das als Griff der Tasse genutzt werde.

„Endlich ein Nobelpreis für die Tasse Kaffee“, twitterte eine Userin dazu.

Die Verwirrung blieb: „Der Nobelpreis für Physik geht also an die Herren Thouless, Haldane und Kosterlitz. Kann mir jemand in 140 Zeichen erklären, wofür“, fragte ein Nutzer.

Der Nobelpreis für Physik geht also an die Herren Thouless, Haldane und Kosterlitz.

Kann mir jemand in 140 Zeichen erklären, wofür? — Grübelmonster (@mainwasser) October 4, 2016

