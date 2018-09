Cupertino

Apple lädt zur September-Keynote ein und das heißt: neue iPhones. Denn bei dem jährlichen Event präsentiert der Konzern traditionell Hardware-Neuerungen. Das Motto in diesem Jahr lautet „Gather round“ – also „Zusammenkommen“. Große Überraschungen oder technische Sensationen werden allgemein nicht erwartet – aber vielleicht zaubert Apple ja doch noch „one more thing“ aus dem Hut. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Livestream zum Apple Event

Apple überträgt die Keynote aus dem Steve Jobs Theater ab 19 Uhr live. Am besten schaue man ihn sich auf einem iPhone, iPad oder iPod Touch oder Mac mit neuerem Betriebssystem an, rät Apple. Allerdings kann man den Livestream auch mit einem PC, der Windows 10 und Microsoft Edge hat, sehen. Auch mit neuen Versionen von Chrome oder Firefox sollte es funktionieren.

Apple überträgt die Keynote auf Twitter

Zum ersten Mal wird Apple das Event außerdem wohl auch auf Twitter zeigen. Das bestätigte Apple gegenüber TechCrunch.

Gerüchte und Vermutungen zum neuen iPhone XS

Sicher ist: Apple wird die nächste iPhone-Generation vorstellen. Gerüchten und Berichten zufolge soll sie in drei Versionen auf den Markt kommen, die alle das Design des iPhone X übernehmen. Die Neuauflage des iPhone X wird demnach iPhone XS heißen, eine größere Version und ein Nachfolger des iPhone 8 sind außerdem geplant.

Welche Neuerungen Apple bei den Apple Watches und den Mac-Computern verkünden könnte, können Sie hier nachlesen.

Von asu/RND