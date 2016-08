San Francisco. Apple nannte noch keine Details. Das Unternehmen bat die eingeladenen Journalisten und Analysten nur, dass sie am 7. September pünktlich seien, und schrieb auf die Einladung: "Wir sehen uns am 7."

Das könnte aber ein Hinweis sein: Apple stellt jedes Jahr mindestens ein neues iPhone-Modell vor, und in den vergangenen vier Jahren präsentierte der Konzern die nächste Generation seines Smartphones immer im September.

Sollte das Unternehmen außerdem seine bisherige Nummerierung fortsetzen, wird Konzernchef Tim Cook in diesem Jahr das iPhone 7 vorstellen. Im September 2015 hatte Apple das iPhone 6s und das iPhone 6s Plus präsentiert.

Spekulationen über das iPhone 7

Seit Monaten wird darüber spekuliert, worin sich die nächste Generation des Smartphones von den aktuellen Modellen unterscheiden wird. Angeblich hat Apple das Design kaum verändert und hält am Aussehen der aktuellen 6er-Reihe fest. Die Technik im Inneren dürfte aber erneuert werden.

Außerdem könnte Apple auf die klassische Ohrhörer-Buchse verzichten. Stattdessen sollen die Nutzer ihren Kopfhörer per Funk mit dem iPhone verbinden oder per Kabel über den digitalen Anschluss, über den die Geräte bisher nur aufgeladen werden. Klarheit dürfte es am 7. September geben.

dpa/RND/wer