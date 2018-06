San Jose

Der Transfer von und der Handel mit Kundendaten ist die heißeste Währung der IT-Riesen. Jetzt hat Apple sich offensichtlich entschieden, auf die Analyse von Kundendaten zu verzichten. Apples Vorstandsboss Tim Cook sagte in einem Exklusiv-Interview mit CNN, „Datenschutz ist ein fundamentales Menschenrecht“.

Cook sagte weiter, dass Apple das Ziel habe, seinen Kunden Werkzeuge an die Hand zu geben, selbst zu entscheiden, wie intensiv sie ihre Geräte nutzen. Es sei nicht das Ziel von Apple, dass Menschen ihre gesamte Zeit mit Apple-Geräten verbrächten. „Ich glaube, dass die Macht mittlerweile auf den Nutzer übergegangen ist. Das war immer die Philosophie von Apple – die Macht von der Institution auf den Verbraucher zu übertragen. Für mich ist wie gesagt Datenschutz ein existenzielles Grundrecht. Das ist unsere Handlungsperspektive.“

Cook betonte, dass Kunden sicher sein könnten, dass Apple „auf ihrer Seite“ sei. „Wir als Unternehmen sind der vertrauenswürdige Ratgeber.“ Das Problem, dass Kunden nicht wüssten, wer auf ihre Daten Zugriff hätte und zu welchem Zweck, müsse endlich angegangen werden.

Datenschutz mit einem Klick

So können Nutzer der auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellten neuen Versionen der mobilen und Desktop-Software iOS 12 und macOS Mojave per Klick verhindern, dass bei einer Interaktion mit Facebook oder ähnlichen Anbietern persönliche Daten weitergegeben werden. Die neue Datenschutz-Option steht in Apples Safari-Browser für „Gefällt mir“- und „Teilen“-Funktionen sowie Kommentarflächen zur Verfügung und verhindert, dass Informationen über den User automatisch erfasst werden. Sobald ein Nutzer eine dieser Funktionen anklickt, erscheint eine Warnmeldung, dass ihre Daten im nächsten Schritt erfasst werden könnten. Zudem wird es neue Sicherheitsmaßnahmen geben, die verhindern, dass über das Nutzerverhalten oder bestimmte Installationen wie Schrifttypen und Plug-ins digitale User-Profile erstellt werden.

Diese Art der Datensammlung allerdings ist immanenter Bestandteil des Facebook-Geschäftsmodells, denn je umfangreicher das Wissen über den einzelnen Kunden ist, desto präziser können Werbung und Verkaufsangebote auf ihn zugeschnitten werden. Dem wird Apple nun einen Riegel vorschieben. Der Konflikt mit Facebook ist damit programmiert.

Von Daniel Killy/RND