Berlin

Randalierer, Handgreiflichkeiten und Notfälle in fast allen Lebenslagen: Die Berliner Polizei hat am Freitag und Samstag bereits zum fünften Mal aus ihrem Arbeitsalltag getwittert. Beim Twitter-Marathon dokumentierten die Beamten unter #24hPolizei wieder von Freitagabend an Notrufe und Einsätze aus der Hauptstadt. Bis zum Samstagnachmittag kamen dabei Hunderte Tweets zusammen.

Meistens handelte es sich dabei aus Polizeisicht um kleinere Fälle: Ein Tourist verfolgt einen Dieb, ein Mann klettert über den Zaun ins Freibad, und eine Anruferin kommt seit Jahren mit ihrer Tochter nicht mehr zurecht. Dazwischen mischte sich aber auch die traurige Realität zahlreicher Meldungen zu Gewalttaten zwischen Männern und Frauen oder unter Betrunkenen sowie Verletzten bei Unfällen oder Raubüberfällen.

Polizeibeamte beweisen Humor

Mitunter zeigte die Polizei auch Humor, wenn sie etwa twitterte, dass jemand in einem Bus randaliert und dazu in Anspielung auf die BVG-Kampagne „Weil wir Dich lieben“ schrieb: #Weilwirdichkriegen. In einem anderen Fall flüchtete ein Anrufer offenbar vor einem schwarzen Hund. Die Polizei kommentierte dies wie folgt: „Wer hat Angst vorm schwarzen Hund? Der Anrufer flüchtete, wir kommen. #derHundvonHellersville #Hellersdorf“ - eine Anspielung auf die Sherlock-Holmes-Geschichte „Der Hund von Baskerville“. Ein paar der jüngsten Beispiele:

Die Polizei will mit ihren Nachrichten aus dem Arbeitsalltag auch um Nachwuchs werben. Am Freitag begann eine neue Bewerbungsfrist für den Einstellungstermin im Frühjahr 2019, wenn rund 600 neue Männer und Frauen eine Ausbildung bei der Polizei beginnen sollen.

Von RND/dpa/lf