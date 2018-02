Betrug mit Links im Online-Handel aufgedeckt

Hannover. Die aktuelle Ausgabe des Magazins c’t deckt eine Abzock-Methode auf, die auch bei Verbrauchern ein mulmiges Gefühl hinterlässt.

Browser-Erweiterungen, sogenannte Add-ons, dürfen Codes nachladen, URLs abrufen und Cookies schreiben. „Das birgt enormes Missbrauchspotenzial“, warnt c’t-Redakteur Holger Bleich. So zeigen seine Recherchen, dass Affiliate-Provisionszuweisungen über Browser-Add-ons manipuliert werden können - und zwar in großem Stil.

Die Add-ons gelangen beispielsweise beim scheinbar harmlosen Download von Programmen oder Apps über einen Download-Manager auf den Computer der User. Hat sich eines der Add-ons im Rechner eingenistet, wird jeder Einkauf in einem Online-Shop des Partnerprogramms nicht mehr dem jeweiligen Vermittler gutgeschrieben, sondern der Wonderize GmbH, die mit der Plattform gutscheincodes.de im Affiliate-Netzwerk vertreten ist. „Sollten sich unsere Beobachtungen bestätigen“, so Bleich, „hätte Wonderize wohl jeden Monat mehrere Hundertausend Euro an Provisionen von den Add-ons in die Kasse gespült bekommen.“

Was ist ein Affiliate-Link? Bei dem Online-Handel mit Vertriebspartnern (engl. Affiliates) erhält ein Webseiten- oder Blogbetreiber eine Provision, wenn ein Besucher einen Partnerlink, den sogenannten Affiliate-Link, anklickt und dort etwas erwirbt oder eine spezielle Aktion ausführt. Der Affiliate-Link besitzt immer einen bestimmten Code, durch den das Unternehmen weiß, wie der Online-Kunde auf die Seite gekommen ist und welcher Partner gegebenenfalls die Provision erhält. Dabei unterscheidet man beim Zahlungsmodell zwischen Provision auf Klick-Basis („Pay per Click), per Weiterleitung eines Kunden via Aktion wie Kontaktaufnahme per Mail („Pay per Lead“) oder durch einen Kauf („Pay per Sale“).

In erster Linie leiden darunter Website-Betreiber, weil sie ihre Provision nicht ausgezahlt bekommen, obwohl der User über ihre Seite in den Online-Shop gelangt ist. Darüber hinaus könnte natürlich der Onlinehändler einen Schaden geltend machen. Für die Downloadportale bedeutet der Schadcode, der über die Add-ons auf dem Rechner der Nutzer landet, vor allem ein Image-Schaden.

Dem Verbraucher entsteht zwar kein finanzieller Nachteil, „allerdings zeigt dieses Beispiel eindrücklich, wie einfach es ist, Schadsoftware auf fremde Rechner zu bringen“, betont Bleich. Als Sofortmaßnahme empfiehlt der Experte zu prüfen, welche Add-ons im Browser aktiv sind.

Von RND/krö