Redmond

Wirklich beliebt war Edge nie. Der Microsoft-Browser, der 2015 den Internet Explorer als Standard-Browser ablöste, sei zu instabil, beklagten viele Nutzer. Richtig Fahrt aufnehmen konnte Edge, seit der Browser bei seiner Einführung als „unfertig“ bemängelt wurde, nie mehr so richtig. Genau darauf scheint Microsoft nun zu reagieren. Wie „Windows Central“ berichtet, arbeitet man beim Software-Giganten derzeit unter dem Projektnamen „ Anaheim“ an einem neuen Standard-Browser, der „Edge“ bei Windows 10 ersetzen soll.

Das Besondere: Der neue Browser soll laut „Windows Central“ ohne die EdgeHTML-Browser-Engine auskommen. Eine Browser-Engine visualisiert unter anderem HTML-Dokumente. Stattdessen scheint Microsoft auf die Chromium-Engine zu setzen. Die wird unter anderem von Googles Chrome-Browser genutzt.

Microsoft könnte Projekt „ Anaheim “ diese Woche vorstellen

Mit dem neuen Windows-10-Browser sollten Websiten sich dann so verhalten, wie sie es im Chrome-Browser tun. Viele Details zum Projekt „ Anaheim“ sind aber noch unklar, so zum Beispiel, wie der neue Browser heißen wird oder ob das User Interface anders sein wird. Laut „The Verge“ will Microsoft seine Pläne aber noch in dieser Woche öffentlich machen.

Von RND/asu