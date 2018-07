Bellevue

Die Computerspiele-Plattform Steam hat verschiedene Listen der erfolgreichsten Spiele im ersten Halbjahr 2018 veröffentlicht. Die Spiele in den jeweiligen Kategorien sind ungeordnet.

Die Top-Seller

Zu den Top-Sellern auf Steam gehören Neuerscheinungen wie Kingdom Come: Deliverance, das am 13. Februar 2018 veröffentlicht wurde, oder auch Far Cry 5, aber auch ältere Titel wie Dota 2. Hier die 12 Titel, die auf Steam den „Platin“-Status erreicht haben:

Kingdom Come: Deliverance, Dota 2, Rocket League, Civilization VI, Counter-Strike: Global Offensive, Playerunknown’s Battlegrounds, Far Cry 5, Jurassic World Evolution, Grand Theft Auto V, Warhammer: Vermintide 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege und Warframe.

Meiste gleichzeitige Spieler

Wie beliebt ein Spiel ist, zeigt sich auch daran, wie viel es tatsächlich gespielt wird. Über 100.000 gleichzeitige Spieler hatten: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Playerunknown’s Battlegrounds, Warframe und Grand Theft Auto V.

Von asu/RND