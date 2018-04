Der Pate kehrt zurück

New York in den Fünfzigerjahren: Über die Mafia-Familien der Stadt herrscht mit nuschelnder Stimme und eiserner Faust der mächtige Don Corleone. So erzählte es der Roman von Mario Puzo. So erzählte es Francis Ford Coppolas legendärer Film. Und so erzählt es nun auch ein Brettspiel aus der Feder von Eric M. Lang.