Cupertino. Als Apple im September 2015 die Eigenschaften des neuen iPhone 6s vorstellte, reagierten einige Fachleute beinahe gelangweilt. Der Konzern konnte sie mit den Neuerungen nicht mehr überraschen – denn viele Informationen waren vorher schon durchgesickert.

Auch dieses Mal brodelt seit Monaten die Gerüchteküche. Apple selbst hat noch nichts verraten, sondern nur zu einer Produktpräsentation eingeladen. Dazu veröffentlichte der Konzern ein Bild und schrieb: "Wir sehen uns am 7."

Das dürfte sich beim iPhone ändern

Aber wahrscheinlich wird Apple am Mittwoch die neue Generation seines Smartphones vorstellen – so wie immer in den vergangenen Jahren. Und wie in den vergangenen Jahren dürften sich einige Spekulationen über das neue iPhone bewahrheiten. Ein Überblick, womit zu rechnen ist:

Design: Seit 2008 erneuerte Apple alle zwei Jahre das Aussehen des iPhones. Aber dieses Mal könnte der Konzern von diesem Rhythmus abweichen. Blogger und Analysten erwarten, dass sich das neue iPhone äußerlich kaum vom iPhone 6 und iPhone 6s unterscheidet. Sie berufen sich auf Informationen von Apples Zulieferern.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dürften viele Kunden empört reagieren. Schon vor Monaten hatten Hunderttausende eine Online-Petition gegen die Abschaffung des Kopfhöreranschlusses unterzeichnet.

dpa/RND/wer