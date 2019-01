Las Vegas

Auf der CES in Las Vegas dreht sich alles rund um Technik. Im Mittelpunkt der Messe stehen Autos, Sprachassistenten, Smartphones, Fernseher und Wearables. Doch auf einer Technikmesse dürfen natürlich auch Roboter nicht fehlen.

Die zahlreichen Roboter, die Samsung, LG und Co, präsentieren, zeigen: Eine Welt, in der Roboter uns die Einkäufe tragen, mit uns Zeit verbringen oder im Restaurant bedienen, ist gar nicht so fern. Selbst für Haustiere gibt es schon eigene Roboter, die ihnen Gesellschaft leisten, wenn die Besitzer nicht zu Hause sind. Um ihre verschiedenen Aufgaben zu erledigen, müssen die Roboter dabei nicht unbedingt wie Menschen aussehen.

Zur Galerie Ob als Pflegehilfe, um die Haustiere zu versorgen oder zum Tischtennisspielen: Auf der Technikmesse CES werden zahlreiche Roboter präsentiert. Eine Auswahl

Von RND/asu