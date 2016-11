Hamburg. „Leider ist dieses Video in Deutschland nicht verfügbar...“: Fast jeder Youtube-Nutzer kennt diesen Satz. Ab sofort soll er aber Teil der Internetgeschichte sein. Denn Youtube und Gema haben sich nach jahrelangem Streit geeinigt. Die Google-Tochter muss nun Gebühren an die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz Gema, zahlen. Dafür werden alle für Deutschland gesperrten Videos freigeschaltet – allerdings Stück für Stück.

Auf Anfrage verriet uns Youtube, welche der beliebtesten Musikclips nun Online zu sehen sind:

Psy – Gangham Style

Wiz Khalifa – See You Again

Justin Bieber – Sorry

Bruno Mars – Uptown Funk

Taylor Swift – Blank Space

Adele – Hello

Taylor Swift – Shake it off

Major Lazer – Lean on

Enrique Iglesias – Bailando

Katy Perry – Roar

Von RND/abr