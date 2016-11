Hannover. Wie hat dieses Tier es nur so weit bringen können? Ein Fabelwesen von Pferdegestalt mit einem Horn auf der Stirnmitte. Zugegeben – es ist das edelste aller Wesen, seit der Antike ein Symbol für das Gute, das die Menschen fasziniert. Doch keiner hat’s je gesehen, auch wenn Marco Polo behauptet, er habe ein Exemplar auf Sumatra entdeckt. Zumindest gemalt oder gemeißelt galoppiert das Einhorn seit Jahrhunderten durch unsere Welt.

Alles lieben es – wie sehr, das hat auch Ritter Sport erlebt. Der neueste Werbe-Coup des Unternehmens hat eingeschlagen wie ein Schokokuss mitten ins Gesicht. Ein kleines Einhorn auf der Verpackung einer quadratisch-praktisch weißen Schokolade mit Himbeer-Johannisbeerpulver hat einen bundesweiten Hype ausgelöst. Innerhalb von 24 Stunden war die zarte Schoki am 1. November – dem Tag des Einhorns – restlos ausverkauft. Gestern nun hat das vom Erfolg überraschte Unternehmen nachgelegt. Bis zu elf Tafeln der begehrten Edition durften sich Fans im Internet sichern. Das Problem – offenbar war der Server der Firma aus Waldenbuch derart überlastet, dass es schwierig wurde mit der Bestellung.

Alternativen gibt es noch millionenfach

Zum Glück gibt es noch millionenfach Alternativen, um dem fabelhaften Wesen nah zu sein. Und dafür muss man wahrlich nicht in Kinderzimmern von Mädchen stöbern. Einhörner, diese mystischen Wesen, haben längst die Erwachsenewelt in ihren Bann gezogen. Ob Tattoos, Handyhüllen, Frisuren, Kleidung oder Make-up – der Unicorn-Trend ist ungebrochen. Hauptsächlich Frauen begeistern sich für das Gute im Tier. Aber es gibt auch zunehmend Männer, die sich liebend gerne in Einhorn-Kostüme quetschen oder sich ins große Einhornsaunahandtuch kuscheln.

Danke für euer Verständnis: Ein Satz, der den Schoki-Liebhabern die Zornesröte ins Gesicht treibt. Quelle: Facebook

Auch die globale Wirtschaft wird von Einhörnern überrannt. In der Welt der Start-ups hat das Wort Unicorn oder Einhorn eine ganz neue Bedeutung erhalten. Mit dem Begriff werden Unternehmen bezeichnet, die mehr als eine Milliarden Dollar wert sind.

Zum Schluss noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Es gab sie tatsächlich, die Einhörner. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass sie ausgestorben sind. Das beweist ein etwa 29.000 Jahre alter Einhornschädel, den Paläontologen in Kasachstan gefunden haben. Das Blöde daran: Die Tiere kamen alles andere als knuffig und süß daher. Sie waren eher klobige braune Riesennashörner mit struppigen Fell.

Von RND/Heike Manssen