Facebook-Nutzer sollen Nachrichten zurückziehen können

Menlo Park. Bei dem Messenger-Dienst Whatsapp ist es bereits möglich, nun soll auch der Mutter-Konzern nachziehen: Wie das Technik-Magazin „TechCrunch“ berichtet, erwägt Facebook eine neue Messenger-Funktion. Mit ihr lassen sich versendete Nachrichten, Fotos und Videos im Nachhinein zurückziehen.

Am vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass Mark Zuckerberg und weitere leitende Facebook-Mitarbeiter exklusiv über die Möglichkeit verfügen, versendete Nachrichten aus der Inbox ihrer Empfänger zu löschen.

„Wir haben dieses Feature bereits mehrmals diskutiert. Menschen, die unsere geheime Funktion in der verschlüsselten Version des Messengers nutzen, haben die Möglichkeit, einen Timer zu setzen und ihre Nachrichten automatisch zu löschen“, heißt es in einem Statement, das „TechCrunch“ vorliegt.

Facebook entschuldigte sich für den Vorfall. Künftig sollen jedoch auch User das Feature benutzen können. In den kommenden Monaten will der Technikkonzern die Funktion im Messenger integrieren. Bis dahin würden auch Mark Zuckerberg und die berechtigten Mitarbeiter die Funktion nicht weiter nutzen, heißt es in der Mitteilung.

Im Rahmen des Datenskandals der Firma Cambridge Analytica hat Facebook in den vergangenen Wochen große Vertrauensverluste hinnehmen müssen. Zahlreiche User kündigten an, das Netzwerk zu verlassen, an der Börse hat das Unternehmen enorm an Wert verloren.

Von RND/mkr