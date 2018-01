Facebook-Probleme: So sehen Sie weiter HAZ-Nachrichten

Hannover. Facebook schraubt wohl an seinem Netzwerk. Und zwar so stark, dass die Beiträge von verschiedenen Medien-Fanpages in dem Sozialen Netzwerk überhaupt nicht bei den Lesern im Newsfeed angezeigt werden. Teilweise ist das Problem so groß, dass Beiträge erst gar nicht veröffentlicht werden. Betroffen ist auch die die Facebook-Seite der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Grundsätzlich werden vor allem Posts mit Links zu Artikeln abgestraft, Videos werden weiter ausgespielt.

Auf Facebook und Twitter melden sich Mitarbeiter zahlreicher Medienunternehmen dazu:

Matt Navarra, Head of Social Media bei dem amerikanischen Online-Fachmagazin „The Next Web“, hat nach eigenen Angaben eine Antwort von dem Konzern erhalten: Es soll sich um einen „Bug“, also einen Fehler, handeln. Zeitnah solle das Problem behoben sein.

UPDATE: Facebook is telling publishers it will fix bug preventing them from posting to their Page within the next 1-2 hours — Matt Navarra (@MattNavarra) January 26, 2018

So lange dieser Umstand nicht behoben sei, werde die englische Huffington Post nichts auf Facebook veröffentlichen, teilte Becky Barnes, Social-Media-Redakteurin bei der englischen HuffPo auf Twitter mit. Da es Probleme mit Postings gebe, die mithilfe eines bestimmten Tools entweder gar nicht veröffentlicht würden, oder doppelt. Dann allerdings ohne Reichweite. Tatsächlich stellte das Online-Magazin seine Aktivitäten für einige Stunden ein. Dabei beinhaltet die Strategie des Unternehmens eine extrem hohe Frequenz an Postings pro Tag – teilweise bis zu 80 Stück.

I've spoken to Facebook and they say their engineers are investigating... Any posts optimised in SocialFlow are failing and ones posted directly to Facebook seem to be duplicating with no reach. @HuffPostUK won't be posting until it's fixed. — Becky Barnes (@BeckyBarnesB) January 26, 2018

Was genau das Problem ist, ob technischer Natur, oder neuer Algorithmus lässt sich derzeit nicht klären. Nach Angaben eines Sprechers von Facebook gebe es keinen Zusammenhang zwischen den Problemen und den Ankündigungen zu den Änderungen im Facebook-Algorithmus. „Uns ist ein Problem bekannt, das derzeit einige Facebook-Seiten betrifft. Wir arbeiten daran, dass wir uns so schnell wie möglich wieder normalisieren“, heißt es in einem offiziellen Statement von Facebook.

So stellen Sie den Newsfeed selbst zusammen Leser sind nicht darauf angewiesen, was Mark Zuckerberg für sie als relevant erkennt. Sondern jeder hat die Möglichkeit, seinen Newsfeed selbst zusammenzustellen. Wer keinen Inhalt seiner Zeitung verpassen will, sollte diese Einstellungen für die Facebook-Seite seiner Zeitung vornehmen. Anleitung fürs Handy • Die Facebook-App öffnen • Auf die Facebook-Seite der HAZ gehen. • Auf den Button „Abonniert“ klicken. • Im neuen Fenster gibt es drei Möglichkeiten, wie Neuigkeiten angezeigt werden können. Dort die Option rechts „Als Erstes anzeigen“ auswählen. • Nun werden Nachrichten der Seite im Newsfeed als Erstes angezeigt. Das erkennt man daran, dass die Beiträge mit einem blauen Stern am oberen rechten Rand der Meldung markiert sind. Übrigens: Es wird keine unnötigen Eilmeldungen auf den Handy geben. Anleitung für den PC • Auf www.facebook.com gehen und dort die entsprechende Seite aufrufen. • Auf den Button „Abonniert“ klicken. • Ein Menü klappt auf. • Im Menü „Als Erstes anzeigen“ auswählen. • Nun werden die Nachrichten der Facebook-Seite im Newsfeed als Erstes angezeigt. Das erkennt man daran, dass die Beiträge mit einem blauen Stern am oberen rechten Rand der Meldung markiert sind.

Von RND/Ariane Fries