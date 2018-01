Fitness-App zeigt geheime US-Stützpunkte

Hannover. Die Socialmedia Plattform Strava erhält seit Montagmorgen mehr Aufmerksamkeit als den Betreibern lieb sein könnte. Das Netzwerk für Athleten hatte im November eine Heatmap veröffentlicht, die detailliert zeigt, welche Strecken seine Mitglieder zurücklegen – und vor allem auch, wo sie dies tun. Der australische Analyst Nathan Ruser macht nun auf Twitter publik, dass man anhand der Karte sehr genau Marschrouten auf Basen der US-Armee ausmachen könnte. Offensichtlich hatten Militär-Angehörige die App im Dienst verwendet und ihre Strecken bei Strava hochgeladen.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq

Sportler können mit der Strava-App die GPS-Punkte ihrer Strecken sammeln und damit Angaben zu Steigung, Dauer, Kraft- und Energieeinsatz ihrer Trainingseinheit dokumentieren. Anschließend werden die Daten auf das Portal Strava.com hochgeladen und sind, falls vom Anwender gewünscht, öffentlich einsehbar. Noch im September 2017 taxierte die BBC die Mitgliederzahl des Netzwerkes auf zehn Millionen. Strava selber brüstet sich damit, drei Billionen Datenpunkte für ihre aktuelle Karte verarbeitet zu haben.

Für die US-Armee ist das Problem, dass Kartendienste ungefragt die Lage ihrer Basen preisgeben, nicht neu. Bereits in der Vergangenheit zeigte Google Maps sehr deutlich Rollfelder und Einrichtungen von Armee oder Luftwaffe. Der Internet-Konzern musste seine Luftaufnahmen in vielen Fällen verpixeln. Doch die Strava-Heatmap geht nach Meinung des Analysten Ruser noch weiter. Sie könnte dem Feind als Werkzeug zur Aufklärung dienen. Für jeden sei einsehbar, welche Verkehrswege besonders häufig genutzt werden und wie häufig das Personal trainiere, schreibt Ruser auf Twitter.

If soldiers use the app like normal people do, by turning it on tracking when they go to do exercise, it could be especially dangerous. This particular track looks like it logs a regular jogging route. I shouldn't be able to establish any Pattern of life info from this far away pic.twitter.com/Rf5mpAKme2