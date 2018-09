Cary/North Carolina

Der Fortnite-Entwickler Epic-Games hat mit einem Update wackelnde Brüste aus dem Spiel entfernt. Über diese hatten sich Spieler seit dem Start von Season 6 am Donnerstag zunächst amüsiert – bis die Entwickler das Feature kurzerhand wieder deaktivierten.

Es war nur eine Kleinigkeit unter den vielen Veränderungen, die Fortnite Season 6 mit sich brachte: Der Avatar „Calamity“ hatte im beliebten Shooter auf einmal physikalisch mehr oder weniger korrekt animierte Oberweite – die Brüste wackelten, wenn der Charakter Bewegungen ausführte.

Prompt reagierte die Fortnite-Community. Einige Spieler amüsierten sich über das neue Feature – und benutzten den Hashtag #breastgate. Andere waren entsetzt und verwiesen darauf, dass Fortnite für Kinder ab 12 Jahren freigegeben sei. „Wer ein Spiel für Millionen Kinder entwickelt, sollte es so machen, dass es etwas kindgerechter ist“, kommentierte etwa der bekannte Entwickler Mark Kern.

Das sah Entwickler Epic ähnlich. „Peinlich und unbeabsichtigt“ seien die wackelnden Brüste, erklärte ein Sprecher gegenüber dem US-Magazin The Verge. „Es war nachlässig von uns, das so zu veröffentlichen. Wir arbeiten daran, dass so bald wie möglich beheben“, so der Sprecher weiter.

Kurze Zeit später kündigte Epic auf Twitter an, Teile des Animationssystems deaktiviert zu haben – darunter die wackelnden Brüste von Calamity.

Teile der Community nicht begeistert

Das kurzentschlossene Handeln sorgt bei Teilen der Fortnite-Community allerdings für Verwunderung. „Brüste wackeln halt“, kommentierte eine Spielerin. Ein anderer Spieler wunderte sich, dass bei Fortnite das Erschießen anderer Charaktere in Ordnung sei, während wackelnde Brüste es offenbar nicht seien.

Dabei diskutieren Entwickler nicht erst seit Lara Croft in Tombraider, wie Brüste dargestellt werden können und sollten. Einerseits, weil sich Teile der Branche schon öfter Sexismus-Vorwürfe eingehandelt haben. Und andererseits, weil korrekt animierte Brustbewegungen Programmierern zufolge eine recht komplizierte technische Herausforderung sind.

So sehen die anderen Skins für den Charakter Calamity aus:

Von RND/hö