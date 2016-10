Hannover. In dem Mini-Spiel schlüpfen die Nutzer in die Rolle von Momo, einer niedlichen, kleinen schwarzen Katze, die Schülerin in der Magier-Schule ist. Geister wollen die Schule erobern – das will Momo verhindern. Und der Spieler kann ihr dabei helfen ( das Spiel finden Sie hier. Wenn Sie auf den Play-Button klicken, starten Sie ein Video – anschließend beginnt das Mini-Game).

Um Momo zu helfen, muss der Spieler mit der Maus (auf dem PC) oder dem Finger (auf dem Smartphone) verschiedene Symbole auf dem Bildschirm zeichnen. Ob es ein waagerechter oder ein senkrechter Strich oder ein Dreieck ist, hängt von den Geistern ab, die sich nähern.

Unterhaltsames Google-Spiel für zwischendurch

Über den Köpfen der bösen Bettlaken sieht der Spieler das Symbol, das er nachzeichnen muss – und zwar: möglichst schnell. Dann lösen sich die Geister in Luft aus. Ist er dagegen zu langsam, rauben die Geister dem Zauberlehrling etwas Lebensenergie. Und Katze Momo hat im Spiel nur fünf Leben – und nicht sieben, wie es im Volksmund heißt.

Momo braucht diese fünf Leben auch: Das Spiel geht über mehrere Level (wir hatten leider nicht die Zeit, es bis zum Ende durchzuspielen). Die Geister werden immer schneller, und der Spieler muss außerdem immer mehr Symbole zeichnen, um sie abzuwehren. Gelingt es ihm, soll schließlich nur noch ein Obergeist auf ihn warten – dieser hat das Buch mit den Zaubersprüchen gestohlen.

Weitere Informationen zum Spiel finden Nutzer auf einer Seite von Google. Dort gibt es noch weitere Doodles. Es handelt sich um kleine Spielereien des Unternehmens: Der Konzern passt dafür sein Logo einem Thema an.

Von RND/wer