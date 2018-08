Chicago

Nun also doch: Schon länger plant Google einen eigenen Store. Das Vorhaben, einen Laden in New York zu eröffnen, begrub der Suchmaschinen-Konzern allerdings beispielsweise wieder. Doch nun könnten Googles Pläne Realität werden. Laut einem Bericht des „Chicago Tribune“ will das Unternehmen ein zweistöckiges Geschäft in Chicago eröffnen.

Auf 1300 Quadratmetern könnte Google – so wie Apple – dann seine Hardware-Geräte, wie zum Beispiel die Google Pixel Smartphones oder den Sprachassistenten Google Home, verkaufen. Das Unternehmen aus Mountain View ist dabei auch nicht der einzige Online-Riese, der eine Präsenz in der realen Welt anstrebt: Amazon plant zum Beispiel auch in Deutschland Ladengeschäfte. In anderen Städten gibt es die schon.

Von asu/RND