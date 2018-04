Hessische Polizei kauft Software umstrittener US-Firma

Frankfurt. Nach einem Spiegel-Bericht hat die hessische Polizeibehörde eine Software der US-amerikanischen Datenanalysefirma Palantir Technologies gekauft. Sie soll der „effektiven Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und der schweren und Organisierten Kriminalität“ dienen. Laut offizieller Mitteilung des hessischen Innenministeriums betrage der Wert der Software „0,01 Euro ohne MwSt“. Gegenüber dem Spiegel wurde aber bereits eingeräumt, dass dies „nicht der tatsächliche Preis“ sei. Dieser werde aus „Gründen des öffentlichen Sicherheitsinteresses des Landes Hessen“ aber nicht verraten.

Grünen-Geheimdienstexperte Konstantin von Notz kritisiert: „Vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass diese Firmen ihre dubiose, mit deutschem Steuergeld erstellte Technik weltweit an Despoten exportieren, ist eine solche Zusammenarbeit höchst fragwürdig“, sagte von Notz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Die Bundesregierung, die über Jahre versuchte, die Überwachungsprogramme selbst zu bauen, gesteht nun ihr eigenes Scheitern offen ein.“

Palantir -Gründer ist Trump-Berater

Palantir wurde 2004 von dem in Frankfurt am Main geborenen Peter Thiel gegründet. Unterstützt wurde er bei der Entwicklung vom amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA. Thiel selbst ist in der US-Tech-Szene vernetzt wir kaum jemand anders. Er war erster externer Investor von Facebook und hat gemeinsam mit Partnern rund um Elon Musk Paypal erfunden.

Im Wahlkampf um die 45. US-Präsidentschaft galt Thiel als Trump-Unterstützer – und war damit im kalifornischen Silicon Valley einer von wenigen. Mittlerweile ist Thiel zum Berater von Trump avanciert. Ob der jüngste 876-Millionen-Dollar-Auftrag des US-Militärs für Palantir auf die Befürwortung des US-Präsidenten zurückzuführen ist, ist unklar.

US-Präsident Donald Trump und Palantir-Gründer Peter Thiel. Quelle: AP

Unklarheiten über Palantir Technologies scheinen verbreiteter als belegbare Fakten. Die Softwarefirma gilt als eine der verschwiegensten Unternehmen. Geschäftsführer Alexander Karp gibt kaum Interviews – und auch seine ablehnende Haltung gegenüber einem Börsengang seines Unternehmens, das mit gut 20 Milliarden US-Dollar bewertet wird und längst börsenreif wäre, lässt eine Frage unweigerlich aufkommen: Will man bei Palantir Technologies nicht darüber aufklären, was das Unternehmen macht?

Klar ist: Palantir managt eine schier unendliche Menge an Daten von Privatpersonen, Unternehmen und Staaten – alles unter einem Dach. Sie haben ihre Software an Finanzinstitute, Pharmaunternehmen und Sicherheitsbehörden verkauft. Kaum ein Privatunternehmen in den USA ist so stark in US-Ministerien vertreten wie Palantir.

Das US-Unternehmen steht seit Monaten öffentlich in der Kritik, weil es angeblich Kontakte zur Firma Cambridge Analytica unterhält, die mit illegal erlangten Facebook-Daten die US-Präsidentschaft manipuliert haben soll.

Firmenname lässt tief blicken

Auf der Münchener Sicherheitskonferenz im vergangenen Februar sprach Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf offener Bühne mit Palantir-Geschäftsführer Alex Karp. „Wir sind auf der Suche nach Startups, die uns helfen können“, sagte von der Leyen. „Wir wollen den Widerspruch zwischen Terrorbekämpfung und Datenschutz aufheben“, erklärte Karp. Zu einer möglichen, bereits bestehenden Zusammenarbeit sagten beide nichts.

Moderiert wurde die Podiumsdiskussion vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. Anfang März 2018 wurde bekannt, dass Karp in den Aufsichtsrat von Axel Springer aufrücken soll. Diekmann verließ den Springer-Konzern zum 31. Januar 2017.

So schweigsam sich Palantir gibt, verrät der Firmenname doch einiges. Er leitet sich aus der „Herr der Ringe“-Welt von J.R.R. Tolkien ab. Dort sind sogenannte Palantiri „sehende Steine“. Und die können vor allem eines: Kommunikation über große Entfernung ermöglichen und in alle Ecken der Welt schauen.

Von Jörg Köpke und Fabian Wenck/RND