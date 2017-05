Hannover. Die WhatsApp-Störung betrifft sowohl weite Teile der Nutzer von iOS-, als auch Android-Geräten. Weltweit sind die Nutzer des Massengerdienstes betroffen. Teils werden Nachrichten und Fotos gar nicht erst gesendet, andere haben ausschließlich Ladefehler.

Hier die Whatsapp-Störungskarte Sie sind von der Whatsapp-Störung betroffen? Hier können Sie sehen, wo der Massengerdienst nicht ordentlich funktioniert.

Merkwürdig: Viele Nutzer bekommen die Push-Benachrichtigung „Du könntest neue Nachrichten haben“, obwohl in der Regel keine Nachricht empfangen wurde. In anderen Fällen kommen Nachrichten ohne Benachrichtigung an. Schuld daran ist offenbar ein Server-Problem.



WhatsApp Störungskarte bei netzwelt.de

Von fw/RND