Plötzlich konnte sie sich nicht mehr bei Instagram einloggen: Ihr Nutzername existiere nicht mehr, hieß es. Ihr Name war ausgetauscht worden, ihr Profilbild auch. Die E-Mail-Adresse und Telefonnummer, mit der das Konto verknüpft war, wurden geändert. So berichtet es eine Instagram-Nutzerin gegenüber Mashable – und laut der Website ist sie nicht die Einzige, der das passiert ist.

Hunderte Instagram-Nutzer sollen seit Anfang August von ähnlichen Vorfällen berichtet haben, schreibt die Nachrichten-Webseite Mashable. Laut Instagram habe es aber keine Zunahme bei Hacks im betroffenen Zeitraum gegeben. Doch auf Twitter beispielsweise wenden sich zahlreiche Menschen an Instagram, weil sie sich nicht mehr in ihre Accounts einloggen können. Die meisten gehackten Konten sollen keine Zwei-Faktor-Authentifizierung genutzt haben, aber nicht alle, schreibt Mashable. Die zweistufige Authentifizierung ist eine Sicherheitsfunktion: Meldet sich ein unbekanntes Gerät in einem Account an, wird neben Benutzernamen und Passwort noch ein SMS-Sicherheitscode oder ein Backup-Code eingefordert.

Wie die Hacker sich Zugriff auf die Konten verschaffen konnten, ist noch unklar – auch, ob es sich dabei um einen koordinierten Angriff handelt. Interessant ist, dass die gehakten Accounts wohl keine neuen Posts veröffentlichen oder alte löschen. Stattdessen werden alle Kontaktinformationen des Kontos geändert – die neuen E-Mail-Adressen werden durch .ru-Adressen ausgetauscht. Das alles macht es für betroffene Nutzer schwer und langwierig, wieder Zugang zu ihren Konten zu bekommen.

Von asu/RND