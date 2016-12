Internet-Memes So wird sich das Internet an 2016 erinnern

Hannover. Das Internet liebt Memes. Sie sind eine Art Internet-Insiderwitze, die meist zusammengebastelt aus einem Spruch oder Zitat sowie einem Foto oder Video, die über sämtliche Internet-Kanäle verbreitet werden. 2016 hat die Netz-Gemeinde wieder mit viel Humor die wichtigsten Ereignissen des Jahres kommentiert:

#Fernsehpause

Nach der Schmähgedicht-Affäre kündigte Jan Böhmermann eine Fernsehpause an:

Für viele Twitter-Nutzer war die Nachricht ein Schock.

#Brexit

Ende Juni stimmten Großbritannien über den Verbleib in der EU. Während Engländer sich überwiegend für einen Brexit aussprachen, stimmten Schotten und Iren dagegen. Ihre Reaktion auf die Wahl:

Scotland and Ireland right now pic.twitter.com/1WPWM1QEmz — body count 70 (@DairanLesh) June 24, 2016

Und obwohl sich Großbritannien gegen einen harten Brexit aussprach, waren die Folgen für die Menschen unmittelbar nach der Entscheidung zu spüren:

Another great stream from @SQRLTV, let's just hope that's not a Brexit Toblerone ;-) pic.twitter.com/13opVuVnSq — Darren 🎮 Harris (@MGaceman) November 27, 2016

#Nachbar

Ein Nachbarschaftsstreit beschäftigte über Monate ganz Deutschland: Der AfD-Politiker Alexander Gauland leistete sich mit der Äußerung „einen Boateng wolle man nicht zum Nachbarn haben“ ein Eigentor.

Aus Protest gegen den AfD-Fraktionschef Gauland tauchte ein CDU-Abgeordneter im Boateng-Trikot zu einer Plenardebatte des Brandenburger Landtags auf. „Mein Sohn ist Fan von Bayern München und hat mich gefragt, was mein Landtagskollege Gauland gegen Boateng hat“, erläuterte Sven Petke – und wurde mit seiner Aktion zum Netz-Helden.

Still winning. German MP walks past AfD's Gauland, who said he "wouldn't want to live next to Boateng." #mannschaft pic.twitter.com/KXd81YCafv — Nina Schick (@NinaDSchick) June 13, 2016

#Rio2016

Bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro kämpften die Besten der Besten um die begehrten Medaillen. Der Jamaikaner Usain Bolt gewann bei dem 100-Meter-Sprint nicht nur Gold, sondern auch ein Bild für die Ewigkeit.

Für die Ewigkeit ist auch diese Grimasse von Schwimmikone Michael Phelps:

Today I am just the Michael Phelps meme on the tram. pic.twitter.com/ATiZUmQl3b — Marie (@ilram06) September 22, 2016

@CDeCesare930 if you haven't picked out a Halloween costume yet, please be Michael Phelps. I think of you everytime I see the meme! pic.twitter.com/FCyCmYj2nZ — Diana Marie (@msdianabeloved) October 13, 2016

#PokémonGo

Das Smartphone-Spiel von Nintendo war im Sommer der Mega-Hype und wurde Hunderte Millionen Mal heruntergeladen. Die Spiele-App, mit der man virtuelle Monster in realer Umgebung fangen kann, löste Begeisterung aus – bei anderen nur Kopfschütteln.

Nein, das war leider keine Großdemo gegen den Krieg in Syrien. In der Düsseldorfer Innenstadt wimmelte es nur so vor Pokémon-Go Spielern. Nach Unfällen und Straßenblockaden sah sich die Stadt zu Platzverboten gezwungen.

Diese Brücke in Düsseldorf ist *wirklich* voll mit PokemonGo-Spieler*innen. pic.twitter.com/PLKYRPamXf — Benjamin Braatz (@HeptaSean) August 13, 2016

Ungefährlich war die Jagd nach den Monstern nicht:

Das Pokémon-Go-Fieber hatte aber mancherorts wohl auch positive Folgen:

Durch Polizei bestätigt: #PokemonGO-Spieler verdrängen Drogen-Dealer vom Gebiet Leipziger Schwanenteich :'D pic.twitter.com/7MkgyIh06R — Tony // jpgames.de (@jpgames_de) August 13, 2016

#USWahl

Im November hat die USA einen neuen Präsidenten gewählt. Warum der umstrittene republikanische Kandidat Donald Trump gewann:

This has to be the best meme after last night general election #Election2016 pic.twitter.com/7NkGqKmXbC — Aiman (@iLaylon) November 9, 2016

Dabei hatten die Simpsons den Sieg Trumps schon vorhergesagt:

Für einen war es besonders hart: US-Vize Joe Bidden:

Biden: I'm not giving them the wifi password



Obama: Joe...



Biden: I said what I said pic.twitter.com/l17SaIeQke — whos wurry? (@pieceofjay) November 11, 2016

#MannequinChallenge

Bloß nicht blinzeln: Beim “Mannequin Challenge“ veröffentlichen Teilnehmer Videos, auf denen sie wie in einem Standbild posieren. Promis entdeckten den Trend für sich:

Look what I got everyone to do! It’s the #MannequinChallenge at the @WhiteHouse! I'm in the pink dress laughing with @RitaWilson! pic.twitter.com/fYPvYcMJ57 — Tracee Ellis Ross (@TraceeEllisRoss) November 22, 2016

Aber nicht nur Promis machten beim neuen Internettrend mit:

#Weihnachtsverbot

Mit einem Weihnachtsverbort sorgte die deutsch-türkische Eliteschule Lisesi für Schlagzeilen. Es dürfe nichts mehr über das christliche Fest mitgeteilt werden, hieß es in einer E-Mail der Schulleitung. Der Skandal war von kurzer Dauer, das Weihnachtskonzert durfte doch stattfinden – ein Bild blieb:

Von RND/abr