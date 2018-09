Hannover

Es ist kein einfaches Thema für Instagram. Immer wieder diskutiert das soziale Netzwerk, ob es seinen Nutzern erlauben soll, Posts von anderen Menschen weiter zu teilen. Bisher ist das nicht möglich. Das konzentriere den Feed auf Beiträge von Menschen, die man auch tatsächlich kenne, sagte CEO Kevin Systrom vor gut einem Jahr in einem Interview. Es sei ein Beweis dafür, dass man sich bei Instagram auf Authentizität und echte Verbindungen fokussiere. Hat Instagram nun seine Meinung geändert?

Wie The Verge berichtet, testet Instagram angeblich eine Möglichkeit, mit der Nutzer Posts von anderen erneut teilen können. Dann erscheint das Bild mit dem Namen der Person, die es weitergeteilt hat, im Feed. In der aktuellen Test-Form können das mindestens zwei Nutzer tun, in dem Fall würden sie beide dann übereinander genannt. Wann oder ob die Funktion überhaupt erscheint, ist aber unklar. Es sehe nicht danach aus, dass die Entwicklung schon weit fortgeschritten sei, schreibt The Verge.

Risiko für Falschnachrichten

Viele Nutzer scheinen an einer solchen Funktion aber interessiert zu sein. So wird Instagram Direct (damit können sich Instagram-Nutzer untereinander austauschen) vor allem dazu genutzt, Posts auszutauschen, erzählte Systrom im Interview mit Wired. Doch die Erhaltung eines persönlichen Feeds dürfte nicht die einzige Sorge sein, die Instagram dabei hat. Dazu genügt ein Blick auf WhatsApp, ebenfalls eine Facebook-Tochter. Der Messenger hat derzeit viel damit zu tun, die Verbreitung von Falschnachrichten einzudämmen.

Von asu/RND