Killer-Clowns: Falschmeldungen verbreiten sich im Netz

Hannover. Täuschend echt sehen die Meldungen über vermeintliche Angriffe von Killer-Clowns aus, die derzeit in den sozialen Netzwerken kursieren. „Killer Clown in Kiel!“ oder „Killerclown in Hannover!“ lauten die Schlagzeilen, die nicht nur das Netz in Angst und Schrecken versetzen. Doch viele der mutmaßlichen Angriffe sind gar nicht wirklich passiert.

Sie stammen von einer Webseite, die das Verbreiten von Falschmeldungen zum Geschäft gemacht hat. Jeder Internetnutzer kann dort Geschichten erfinden und hochladen, die Webseite sorgt dann für eine möglichst weite Verbreitung der vermeintlichen Nachricht.

Experten: Mehr als 400 Fake-Einträge im Netz

Die Organisation Mimikama hat viele Meldungen als falsch enttarnt. Die Initiatoren beschäftigen sich den ganzen Tag damit, Gerüchten und Falschmeldungen bei Facebook auf den Grund zu gehen und diese auf ihre Echtheit zu überprüfen. Zu den Clownmeldungen auf 24aktuelles.com vermeldet die Organisation: Es handle sich bei diesen Meldungen um bewusst erzeugte Falschmeldungen. „Im Moment haben wir mehr als 400 Fake-Einträge zum Thema Killer-Clown gefunden.“

Außerdem sei laut Mimikama die Website 24aktuelles eine reine Spaßseite. Auf der Website selbst ist zu lesen: „24aktuelles.com – ist eine Internetseite die zur Unterhaltung dient, die falschen News werden von unseren Usern verfasst. Alle Nachrichten dieser Seite sind frei erfunden und fiktiv, es ist alles nur Spaß! Keine der Fake News sollte ernst genommen werden oder als seriöse Informationsquelle benutzt werden.“

Von RND/KN/HAZ/abr/are