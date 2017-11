Lachen an der Schmerzgrenze

Hannover. Als die Fernsehserie “South Park“ startete, da schlug sie regelrecht ein: Sie haute dem US-Publikum die volle Wucht der freien Meinungsäußerung um die Ohren. Sie war billiger, bissiger und respektloser als alle anderen. Mitlachen konnte nur, wer auch über sich selbst lachen konnte. Das war 1997. 20 Jahre später geht es “South Park“ so wie den “Simpsons“: Niemand erschreckt sich mehr darüber. Im heutigen gesellschaftlichen Klima sind krasse oder respektlose Witze nichts Besonderes mehr.

Trotzdem gibt es “South Park“ noch. Offenbar haben die Macher immer noch ihren Spaß. Und diese Freude steckt auch im neuen Rollenspiel “Die rektakuläre Zerreißprobe“. Es ist wie schon der Vorgänger “Der Stab der Wahrheit“ ein Rollenspiel mit einer linearen Geschichte. Auf der Stadtkarte von “South Park“ werden Missionen, Rätsel, Fundstücke und unzählige rundenbasierte Kämpfe verteilt.

Die Hautfarbe regelt den Schwierigkeitsgrad

Das letzte Spiel wirkte revolutionär, weil es den Look und den Sound der Fernsehserie perfekt imitierte. Dagegen kann die Fortsetzung nur noch an Stellschrauben drehen. Das letzte Spiel war eine Parodie auf Fantasy im Stil des “Herrn der Ringe“, das neue macht sich über Superhelden und Marvels Kinouniversum lustig. Wirklich besser ist das neue Spiel dank des Kampfsystems. In Teil eins wurden die Scharmützel monoton, jetzt sind sie deutlich taktischer, wenn auch nicht schwierig. Schwer wiegen hier nur die Pointen.

Der allgegenwärtige Humor geht bis in die Spielmechanismen: Die Hautfarbe des Charakters regelt den Schwierigkeitsgrad, Missionsziele sind banaler Unsinn wie die Beschaffung eines Burritos, Endgegner brechen mittendrin den Kampf ab und verhandeln, welche Treffer nicht zählen. Gelacht wird also auch darüber, wie Videospiele funktionieren.

Manche Pointe geht zu weit

Aber Menschen müssen schon sehr schmerzfrei sein, um alle Witze lustig zu finden. Der Großteil ist überraschend intelligent, macht sich über kindliche Fantasie, miefige Vorstädte, bürgerliche Doppelmoral und Videospiele im Allgemeinen lustig. Einige Male ist der Humor aber platt und patzig – Sprachfehler, Behinderungen, Ausbeutung und Missbrauch liefern billige Lacher ohne erkennbaren Kommentar oder Hintergedanken.

Offenbar sollen die geschmacklosen Witze uns daran erinnern, dass es hier keine Tabus gibt. Die Position ist nachvollziehbar, aber über so manche Pointen zu lachen ist eindeutig schwierig. Das Problem hat die Fernsehserie freilich genauso. Wer damit leben kann, der findet hier ein Spiel, das über weite Strecken besser ist als das Original.

Info: “South Park – Die rektakuläre Zerreißprobe“ ist seit dem 17. Oktober für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Es kostet 60 bis 70 Euro.

Von Jan Bojaryn