San Francisco. Wie immer schießen vorab die Spekulationen ins Kraut, was die neue mobile Wunderwaffe denn vorgeblich so alles kann. Allerdings hat sich im Laufe der Jahre und Produktvorstellungen herausgestellt, dass es durchaus seriöse Quellen und Informationslecks gibt, sodass die Vorhersagen für die neuen Geräte mittlerweile in etwa so präzise sind wie ein Wahltrend. Die Experten wollen so einiges zum iPhone 7 herausgefunden haben:

Das Design bleibt das von iPhone 6S und 6S Plus – allerdings gibt es neue Gehäusefarben.

Ein leistungsstarker Chip mit bis zu 2,45 Gigahertz wird erwartet

Als Speichergrößen für das iPhone 7 und 7 Plus sollen 32 GB, 128 GB, und 256 GB vorgesehen sein.

Der Standard-Kopfhöreranschluss fällt weg. Im Lieferumfang enthalten sind sowohl Kopfhörer mit Lightning-Anschluss sowie ein Adapter von Lightning auf den üblichen 3,5-Millimeter-Anschluss. Der Verzicht auf die Buchse schafft unter anderem Platz für verbesserte Lautsprecher.

Wasser soll der neuen iPhone-Generation genauso wenig anhaben können wie der Apple Watch. Das Gerät soll Spritzer, Duschen und sogar kurze Aufenthalte in bis zu einem Meter tiefen Wasser unbeschadet überstehen.

Von Daniel Killy/Markus Werning/RND