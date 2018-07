Berlin

Der neue Computer ist gekauft, jetzt wird das Innenleben getestet. In der Regel stößt man dabei auf das vorinstallierte Betriebssystem Windows 10 von Microsoft. Dieses will auch weniger Versierten die Nutzung einfach machen. Mit ein paar Tipps und Tricks geht das Arbeiten aber noch leichter von der Hand, und auch der Datenschutz lässt sich verbessern. Eine Auswahl an praktischen Handreichungen:

Datenschutz

„Windows 10 sammelt von Haus aus sehr viele Daten“, erklärt Hauke Mormann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. „Als Anwender sollte man sich daher mit den Datenschutzeinstellungen in aller Ruhe auseinandersetzen.“ Falls diese geändert werden sollen: Das gleichzeitige Drücken von Windows-Taste + I öffnet die Einstellungen, nun geht es mit einem Klick auf Datenschutz weiter. Auf der linken Seite befinden sich die Namen der jeweiligen Apps und deren Funktionen.

Wenn man beispielsweise die Messaging-Apps nicht nutzt, sollte man dafür den blauen Schieberegler auf Aus stellen. Allerdings: Auch bei maximalen Datenschutzeinstellungen und deaktiviertem Cortana-Sprachassistenten funkt Windows immer noch nach Hause. „Dienste, die man nicht braucht oder deren Aktionen man nicht versteht, sollten deaktiviert werden“, so der Datenschützer Mormann. Zusätzlichen Schutz kann das Anti-Spionageprogramm Spybot Anti-Beacon verschaffen.

Tastenkombination

Wer einmal mit den Shortcuts genannten Tastenkürzeln gearbeitet hat, möchte diese nicht mehr missen. Zu den wichtigsten und informativsten Funktionen unter Windows 10 gehört das Info-Center. Es zeigt – versteckt am rechten Bildschirmrand – System- und Softwarebenachrichtigungen, E-Mails, Aufgaben und andere Infos. Die Tastenkombi Windows-Taste + A öffnet das Info-Center.

Windows-Taste + I öffnet die Windows-Einstellungen, mit Windows-Taste + L kann man den Benutzer wechseln oder den PC sperren. Windows-Taste + S öffnet das Sucheingabefeld. Windows-Taste + Strg + D erstellt einen neuen virtuellen Desktop, den man mit Windows-Taste + Strg + linke/rechte Pfeiltaste wechseln und mit Windows-Taste + Strg + F4 schließen kann. Alt-Taste + Tab wechselt zwischen verschiedenen Apps (Halten – öffnen, Loslassen – wechseln).

Task-Manager

Zu den wichtigsten Tools unter Windows 10 gehört der Task-Manager. Dieser erlaubt einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, welche Programme aktuell laufen. Gestartet wird der Manager mit der Tastenkombination Strg + Shift + Esc oder einem Rechtsklick auf die Taskleiste und Folgeklick auf Task-Manager. Hängt zum Beispiel eine bestimmte Anwendung fest, lässt sich diese mit einem Rechtsklick auf den Namen des Prozesses sowie dem Befehl Prozess beenden abschalten. Ein Neustart des Programms – und schon läuft die Anwendung meist wieder normal.

Hintergrundbild

Die Standard-Windows-Hintergründe treffen nicht immer jedermanns Geschmack. Ein persönliches Hintergrundbild lässt sich folgendermaßen einstellen: Rechtsklick auf eine freie Fläche des Desktops und im Menü Anpassen anklicken. Im nächsten Fenster kann dann ein Hintergrund ausgewählt werden. Nun im rechten Auswahlmenü Bild auswählen und auf den grauen Button Durchsuchen klicken und das passende Bild von der Festplatte, dem USB-Stick oder aus der Cloud auswählen.

Snap Assist

Wer seinen Computer intensiv nutzt, hat nicht selten dabei mehrere Programme gleichzeitig geöffnet. Ein Übersicht darüber bietet Windows 10 mit der Funktion Snap Assist. Diese lässt den Benutzer die Fenster gleichmäßig auf den Bildschirm verteilen. Und so geht es: Im Fenster auf den oberen Rand – auch Titelleiste genannt – klicken und bei gedrückter Maustaste das Fenster an den linken oder rechten Rand des Desktops ziehen. Nach dem Loslassen zeigt Windows 10 automatisch die verfügbaren und geöffneten Programme an, die dann auf der anderen, freien Bildschirmseite platziert werden können. Die gleiche Funktion gibt es auch mit der Tastenkombination Windows-Taste + Pfeiltaste.

Klassisches Startmenü

Das große Windows-10-Startmenü macht nicht allen Computerbenutzern Freude. Wem die Gewöhnung schwerfällt oder wer gar dem klassischen Startmenü nachtrauert, kann mit einem Programm kurzerhand nachhelfen: „Die Freeware Classic Shell versucht, das Windows-XP-Startmenü nachzuahmen“, sagt Jan Sebastian Schüßler, Experte für Betriebssysteme beim Fachmagazin „c’t“. Etwas Zeit zur Durchsicht der zahlreichen Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten sollten Benutzer allerdings aufbringen. „Dann kommt man schon so sehr nah an die Optik des guten alten Windows-Startmenüs heran“, sagt Schüßler. Unter classicshell.net ist die Startmenü-Freeware erhältlich.

Von Peter Münch