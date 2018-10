Hannover

Dass Facebook mit seinem zugekauften Messenger WhatsApp in Zukunft Geld verdienen will, ist schon einige Zeit bekannt. Nun soll eine Funktion in der App die Möglichkeiten ausweiten, zukünftig die Einnahmen zu steigern.

Wie die Facebook-Tochter in ihrem Blog ankündigt, sollen Nutzer bei WhatsApp bald auch Sticker versenden können. Die neue Funktion soll in den kommenden Wochen auf Android und iOS verteilt werden. „Ob mit einer lächelnden Teetasse oder einem weinenden gebrochenen Herzen, Sticker helfen dabei, Gefühle mitzuteilen, die sich nicht immer mit Worten ausdrücken lassen“, schreibt WhatsApp.

Sticker sind generell keine Neuheit in Messengern, WhatsApp verzichtete bisher aber darauf. Erstellt werden diese vom Unternehmen selbst, allerdings soll es für Dritte die Möglichkeit geben, das Angebot mit eigenen Inhalten aufzustocken. Während WhatsApp kein Geld dafür von seinen Nutzern verlangen will, könnte die Facebook-Tochter Drittanbieter dazu verpflichten, sie an den Einnahmen für den Verkauf von Stickern zu beteiligen.

Von RND/mrz