Monster-Kloppen in Dauerschleife

Hannover. Eine vergleichsweise kleine, dafür umso festere Fangemeinde kann die japanische Action-Rollenspiel-Reihe „Monster Hunter“ hinter sich vereinen. Mit dem 19. Teil seit dem Start 2004 will Capcom nun auch den Massenmarkt erreichen. Das Ziel: Das Spielkonzept sowohl für Neulinge zugänglich gestalten, als auch Veteranen mit gewohnt hoher Komplexität beglücken.

Beides ist den Entwicklern gelungen. Dennoch ist die Hürde für Einsteiger nach wie vor hoch: In den ersten Stunden wird der Spieler von Tutorials geradezu erschlagen. „Erschlagen“ ist das richtige Stichwort: Ziel von „Monster Hunter World“ ist es, wie der Titel andeutet, Monster zu jagen und zu töten. Davon tummeln sich in der Neuen Welt – so der Name der Fantasy-Spielwelt – Dutzende kleine und mehr als 20 verschiedene größere: Dinosaurier, riesige Fledermäuse mit Federkleid und gepanzerte Monstrositäten stromern durch die fünf offenen Gebiete der Insel. Die müssen zunächst aufgespürt werden. Auf dem Weg werden allerhand Insekten, Fossilien und Pflanzen gesammelt, die zu Tränken, Fallen und Munition verarbeitet werden. Die Monster geben nach erfolgreicher Schlacht ebenfalls Materialien frei, mit denen Waffen und Rüstungen geschmiedet und verbessert werden können.

Liebevolle Details beeindrucken

So entsteht eine packende Motivationsspirale: Monster töten, bessere Ausrüstung herstellen, noch größere Monster erlegen. Der Fortschritt verläuft jedoch überaus langsam, was die Monster-Keilerei zu einer langwierigen Angelegenheit macht. Die immer gleichen Kreaturen müssen in den immer gleichen Umgebungen auf immer gleiche Weise bekämpft werden. Auch das Kampfsystem ist ein zweischneidiges Schwert: Zwar stehen von Beginn an 14 unterschiedliche Waffen zur Auswahl, jede besitzt aber nur wenige Angriffsmuster. Das macht die zeitintensiven Kämpfe, die zudem unter einer gewöhnungsbedürftigen Bedienung und Kamera leiden, zuweilen recht monoton.

Für Abwechslung muss der Spieler deshalb selbst sorgen, beispielsweise durch das Einladen anderer Spieler, was zwar die Schwierigkeit, aber auch den Spaßfaktor erhöht. Wer zudem die zahlreichen kleinen Mechaniken und Bonus-Items zu nutzen weiß, kann die Kämpfe deutlich leichter und spaßiger gestalten.

Grafisch ist „Monster Hunter World“ ein echtes Brett: Die Gebiete beeindrucken mit liebevollen Details und glaubwürdiger Vegetation, die Animationen sind absolut flüssig. Das lässt sogar die hauchdünne Story und die platten Charaktere verschmerzen.

Wertung und Infos 3,5 von 5 Punkten Genre: Action-Rollenspiel Erscheinungsdatum: 26. Januar 2018 Plattformen: Playstation 4, Xbox One (im Herbst auch für PC) Preis: ca. 60 Euro Jugendfreigabe: ab 12 Jahren Entwickler: Capcom Publisher: Capcom Website:

www.monsterhunterworld.com

Das sollten Eltern wissen In „Monster Hunter World“ geht es riesigen, meist dinosaurier-ähnlichen Kreaturen an den Kragen. Das geschieht absolut unblutig. Nicht einmal die eigene Figur kann sterben, bei einem Game Over fällt sie lediglich in Ohnmacht. Jüngere Spieler könnten sich von der Steuerung und vom Spielsystem jedoch überfordert fühlen. Die USK hat dem Spiel eine Freigabe ab 12 Jahren erteilt.

Von Christian Neffe/RND