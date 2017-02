Sportlich muss er sein, fast schon akrobatisch und zu allerlei Verrenkungen in der Lage. Außerdem abgehärtet - für das perfekte Weihnachtsmarktfoto muss er schließlich auch mal auf dem Boden liegen. Und ganz wichtig: ausdauernd muss er sein. So ein spontaner Schnappschuss kann schon mal 20 Minuten dauern. Die Rede ist von den "Boyfriends of Instagram", die jetzt auf der gleichnamigen Facebookseite und auch auf einem Instagram-Profil endlich die langverdiente Würdigung finden.

Play it cool girls, this ones a winner...#boyfriendsofinstagram Ein Beitrag geteilt von Boyfriends Of Instagram (@boyfriends_of_insta) am 19. Apr 2016 um 2:43 Uhr

Die fleischgewordenen Selfiesticks begeben sich in die ungemütlichsten Positionen und machen sich mit ihren Verrenkungen in aller Öffentlichkeit zum Affen - nur damit die Freundin später das perfekte, "ganz spontane" Foto bei Instagram posten kann. Das muss Liebe sein!

...Oi nah, what's doing m8 #boyfriendsofinstagram #instagramboyfriend #kook Ein Beitrag geteilt von Boyfriends Of Instagram (@boyfriends_of_insta) am 5. Mai 2016 um 19:15 Uhr

Der wohl berühmteste "Boyfriend of Instagram": Kanye West, der einiges auf sich nimmt, um das richtige Foto seiner Kim zu machen.

You ain't got the angles Ye... #boyfriendsofinstagram #kimye Ein Beitrag geteilt von Boyfriends Of Instagram (@boyfriends_of_insta) am 21. Apr 2016 um 15:45 Uhr

jst