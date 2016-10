New York Times trotzt Donald Trump

Washington. Nach der Veröffentlichung von Interviews mit Frauen, die US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sexuelle Belästigung vorwerfen, hat sich die „New York Times“ gegen den Vorwurf der Verleumdung verwahrt. „Das Wesen eines Verleumundungvorwurfs besteht darin, jemandes Ruf zu schützen“, schrieb der Vizepräsident der Zeitung, David McCraw, am Donnerstag in einem Brief an Trumps Anwalt. Trump habe sich seinen Ruf jedoch bereits „selbst geschaffen“.

Mehrere US-Medien hatten am Mittwoch über Vorwürfe von Frauen berichtet, die Trump unabhängig voneinander beschuldigen, sie gegen ihren Willen geküsst und begrapscht zu haben. Die „New York Times“ zitierte zwei der Frauen.

Trump bezeichnete die Berichte als „Verleumdungen und Schmähungen“, hinter denen die „Clinton-Maschine“ stecke.

Trump: „Koordinierte und Bösartige“ Kampagne

Es handle sich um eine „konzertierte, koordinierte und bösärtige“ Kampage. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner kündigte eine Klage gegen die „New York Times“ an, sein Anwalt verlangte die Rücknahme des Artikels und eine Entschuldigung durch die Zeitung.

The phony story in the failing @nytimes is a TOTAL FABRICATION. Written by same people as last discredited story on women. WATCH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2016

Zeitungs-Vizechef McCraw schrieb, nichts in dem Artikel habe „die geringste Auswirkung auf den Ruf, den sich Herr Trump durch seine eigenen Worte und Taten bereits selbst geschaffen hat“. Er verwies auf Trumps schlüpfrige Kommentare über Frauen und fügte hinzu, es gebe aber einen noch wichtigeren Aspekt: „Die Frauen, die in unserem Artikel zitiert werden, haben über eine Frage von nationaler Bedeutung gesprochen. Wir hätten nicht nur unseren Lesern, sondern auch der Demokratie einen Bärendienst erwiesen, wenn wir sie nicht hätten sprechen lassen.“

Die „New York Times“ habe getan, „was das Gesetz erlaubt: Wir haben nachrichtlich relevante Informationen über ein Thema von großem öffentlichen Interesse publiziert“, hieß es in dem Brief weiter. Wenn Trump anderer Meinung sei und meine, US-Bürger hätten kein Recht darauf zu hören, was diese Frauen zu sagen haben, und wenn er meine, seine Kritiker müssten „still sein oder bestraft werden“, dann begrüße die Zeitung „die Gelegenheit, dass ein Gericht ihn eines Besseren belehrt“.

SHOT: Donald Trump's attorney's letter to the New York Times



CHASER: Response letter from the New York Times



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tHGnofXfeY — 🌈 (@leahmcelrath) October 13, 2016

Beim Kurznachrichtendienst Twitter feierten Nutzer die bissige Antwort der „New York Times“ mit zahlreichen Kommentaren, animierten Bildern und kurzen Videos.

Sie interpretierten das Schreiben als eine deutliche Aufforderung zu einer rechtlichen Auseinandersetzung. Offensichtlich freue sich die „New York Times“ auf neue Enthüllungen im Fall Trump.

Video of New York Times reading Trump's lawyer letter. Apparently, they look forward to discovery and depositions. pic.twitter.com/TMzc0D6R8l — Jon Hutson (@JonHutson) October 13, 2016

Sieg wäre „Gefahr für die Pressefreiheit“

Die Medienrechtsgruppe Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) warnte unterdessen, ein Wahlsieg Trumps wäre eine „Gefahr für die Pressefreiheit“ in den USA. Der Vorstand des CPJ verabschiedete eine Resolution, in der es heißt, Trump sei eine „nie dagewesene Gefahr für die Rechte von Journalisten und die Fähigkeit des CPJ, sich für die Pressefreiheit weltweit einzusetzen“.

Die CPJ-Vorsitzende Sandra Mims Rowe erklärte, Trump habe „durch seine Worte und Taten“ wiederholt gegen die Werte des Verfassungsartikels verstoßen, der die Pressefreiheit garantiert. Eine Schwächung der Pressefreiheit in den USA habe Auswirkungen auf Journalisten in aller Welt. Die Absenkung der Standards in den USA „ermutigt Diktatoren und Despoten in aller Welt die Medien in ihren Ländern einzuschränken“, warnte Rowe.

Von RND/afp