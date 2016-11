Hannover. Nur Fliegen ist schöner – für ihren aktuellen Werbespot mit dem treffenden Titel „Die Gesichter des Rennens“ setzen die Rüsselsheimer Autobauer auf tierische Unterstützung, die den Rausch der Geschwindigkeit erleben. So fühlt es sich also an, im Cockpit eines Rallye-Autos zu sitzen! Erst werden der tiefenentspannte Orang-Utan und das schläfrig-sabbernde Schwein im Windkanal durchgepustet, bevor es im PS-Monster auf freier Strecke zur Sache geht.

Starke Frisur: Der Löwe erlebt im Windkanal den ultimativen High-Speedkick. Irgendwie hat er jetzt Ähnlichkeit mit dem neuen US-Präsidenten. Quelle: Youtube

Sechs Monate hat es gedauert, Schwein, Affe, Löwe, Eichhörnchen und Frosch am Computer so detailgetreu zu animieren. Hinter der Idee verbirgt sich die Agentur Scholz & Friends, die die liebenswerten Tierchen gemeinsam mit der Produktionsfirma Mill+ zum Leben erweckt hat. „Der Film ist wie eine Achterbahnfahrt, bei der man definitiv in der ersten Reihe sitzen will“, sagt Willy Kaussen, Creative Director bei Scholz & Friends.

Der Clip zählt nach nur wenigen Tagen bereits zu den beliebtesten Filmen bei Youtube. Ziel des Ganzen: Nicht nur die Tiere sollen den Highspeed-Kick bekommen. Opel macht damit Werbung für das Gewinnspiel, bei dem die Gewinner auf dem legendären Nürburgring eine Schleife im Opel Adam mit 325 PS drehen dürfen.

Hier der Spot:

Von RND/Carsten Bergmann