Hannover

Jeden Monat aufs Neue hält PlayStation Plus eine Reihe an kostenlosen Spielen für alle PS+-Mitglieder bereit. Dabei handelt es sich um Downloads, die direkt aus dem PlayStation Store bezogen werden können. Welche Spiele im Februar dabei sind, wie Sie diese erhalten und ab wann sie verfügbar sind, erfahren Sie hier.

Die neuen PS Plus Spiele im Februar 2019

Die PlayStation Titel für den Februar stehen fest. Ab 05. Februar 2019 stehen folgende Titel für PS Plus-Abonnenten zur Verfügung:

• For Honor ( PS4)

• Hitman Series 1 ( PS4)

• Divekick (PS3)

• Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3)

• Gunhouse ( PS Vita)

• Rogue Aces ( PS Vita)

For Honor ( PS4 )

Ubisofts mittelalterliches Kampfspiel bringt Ritter, Wikinger, Samurai und Wu Lin auf das Schlachtfeld. Ob allein im Singleplayer oder gegeneinander im großen Multiplayer-Schlachte, bei For Honor kommen PvP- und Action-Fans auf ihre Kosten.

Hitman Series 1: The Complete First Season ( PS4 )

Unterwegs mit Agent 47 gilt es Zielpersonen auszuschalten und den perfekten Mord zu planen. Dabei schreckt der Agent mit dem Barcode weder vor rabiaten noch unkonventionellen Wegen zurück, um seine Auftragsmorde auf der ganzen Welt zu erfüllen.

Neu ab 07. Februar: Mehr Online-Speicherplatz

Ab 08. März 2019 wird es keine Titel mehr für die PlayStation 3 und die PlayStation Vita geben. Stattdessen erhöht Sony die Kapazität des Online-Speichers der PlayStation 4 von 10 auf 100 GB.

PS Plus Spiele im Februar 2019: Vorstellung später als sonst

Kleiner Wermutstropfen für alle PS4-Spieler: Die PS Plus Games für den Februar 2019 werden ausnahmsweise ein wenig später zum Download bereitstehen.

Die Spiele werden wie üblich am letzten Mittwoch des Monats vorgestellt, dieser fällt im Januar jedoch auf den 30. Zur Verfügung gestellt werden die Games dann am darauffolgenden Dienstag, den 05. Februar 2019. Im Vergleich zum Vormonat sind das ein paar Tage länger, denn zuletzt waren die Spiele direkt am 01. Januar verfügbar.

Sobald die Spiele bekanntgegeben worden sind, wird dieser Artikel aktualisiert.

PS Plus Spiele Januar 2018: Letzte Chance für Januar-Spiele

Die Januar-Spiele für PS Plus wurden am 26. Dezember wie üblich um 17.30 Uhr von PlayStation vorgestellt. Im vergangenen Monat konnten Sie folgende Games kostenfrei im PlayStation Store herunterladen:

• Steep ( PS4)

• Portal Knights (Ps4)

• Zone of the Enders HD Collection (PS3)

• Amplitude (PS3)

• Fallen Legion: Flames of Rebellion ( PS Vita, Cross Buy mit der PS4)

• Super Mutant Alien Assault ( PS Vita)

Steep ( PS4 )

Steep ist ein Open-World-Sportsimulator, der in den Alpen spielt. Der Spieler betritt ein riesiges Wintersportgebiet, in dem Sportarten wie Ski, Snowboarding, aber auch Wingsuits und vieles mehr warten.

Portal Knights ( PS4 )

Portal Knights ist ein Indie-Game, das sowohl allein als auch im Koop gespielt werden kann. Das Action-RPG greift Elemente von Sandkasten-Spielen wie Minecraft auf und kombiniert sie mit klassischen Rollenspielbestandteilen wie Charakterklassen, Stufenaufstiegen, Bossen und zahlreichen Waffen, Rüstungen und Ausrüstungsgegenständen.

Zone of the Enders HD Collection (PS3)

Die Reihe von Zone of the Enders stammt vom Metal-Gear-Solid-Erfinder Hideo Kojima und bietet rasante Action in Form eines Third-Person-Shooters. Der Spieler steuert riesige Mechs, die in Luftkämpfen gegeneinander antreten. Die dazugehörige Story wird mit Anime-Zwischensequenzen erzählt.

Amplitude (PS3)

Amplitude vereint rasante Weltraumrennen mit einem musikalischen Konzeptalbum bestehend aus 15 Tracks. Neben der Einzelspieler-Kampagne gibt es ebenfalls einen Multiplayermodus.

Fallen Legion: Flames of Rebellion ( PS Vita , Cross Buy mit der PS4 )

Fallen Legion ist ein Action-Rollenspiel in Anime-Optik, bei dem der Spieler seine Charaktere leveln, aufwerten und ausrüsten kann. Hinzu kommen teambasierte Echtzeitkämpfe sowie eine spannende Rahmendhandlung in dem Fantasyreich Fenumia, bei der Spieler immer wieder Entscheidungen treffen müssen, die sich auf das Spiel auswirken.

Super Mutant Alien Assault ( PS Vita )

Super Mutant Alien Assault spielt auf einem Raumfrachter im Weltall, der mit allen Mitteln vor Aliens beschützt werden muss. Das Jump ’n’ Run bietet immer wieder zufällig generierte Räume, in denen der Spieler sowohl Waffen als auch Fähigkeiten und Techniken freischalten kann, um sich immer weiter zu verbessern.

Wann kann man die PS Plus Februar-Spiele herunterladen?

Sämtliche Januar-Spiele stehen ab Dienstag, dem 05. Februar 2019, im PlayStation Store bereit. Ab dem Zeitpunkt können die vorherigen Januar -Spiele dementsprechend nicht mehr heruntergeladen werden.

Wo finde ich die PS Plus Spiele für Februar 2019?

Die Downloads werden über den PlayStation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens PS Plus, unter dem alle PS Plus Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild des jeweiligen Spieles machen. Für PS Plus Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Alternativ können Sie die Spiele hier ebenfalls via Smartphone oder PC downloaden.

Wie lädt man die PS Plus Spiele herunter?

Alle PS Plus Titel lassen sich über den PlayStation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter „PS Plus“ angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

Ab wann gibt es die PS Plus Spiele für Februar 2019?

Die monatlichen PlayStation Plus Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Was ist PlayStation Plus?

Wer auf der PlayStation online spielen möchte, kann dies nur mit einem PlayStation Plus Abonnement. Dieses kostet im Jahr um die 60 Euro. Abseits der Multiplayer-Möglichkeit bietet PlayStation Plus noch einige weitere Vorteile. Darunter beispielsweise ein zusätzlicher Cloud-Speicher, der alle Spielstände sichert und diese praktischerweise auf mehreren Konsolen zur schnellen Verfügung stellt. Monatliches Highlight des PlayStation Plus Abos sind jedoch die kostenlosen Games. Sie teilen sich derzeit in PS4-, PS3- und PS Vita-Titel auf.

Von RND/do