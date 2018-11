Hannover

Jeden Monat aufs Neue hält PlayStation Plus eine Reihe an kostenlosen Spielen für alle PS+-Mitglieder bereit. Dabei handelt es sich um Downloads, die direkt aus dem PlayStation Store bezogen werden können. Welche Spiele im Dezember dabei sind, wie Sie diese erhalten und ab wann sie verfügbar sind, erfahren Sie hier.

Die neuen PS Plus Spiele im Dezember

Die Dezember-Spiele für PS Plus wurden am 28. November wie üblich um 17.30 Uhr von PlayStation vorgestellt. Diesen Monat können Sie folgende Games kostenfrei im PlayStation Store herunterladen:

• SOMA ( PS4)

• Onrush ( PS4)

• Steredenn (PS3)

• Steins;Gate (PS3)

• Iconoclasts ( PS Vita + PS4)

• Papers, Please ( PS Vita)

SOMA ( PS4 )

Wer den Horrorklassiker „Amnesia“ gespielt und geliebt hat, kommt beim Nachfolger SOMA garantiert auf seine Kosten. Das Grusel-Abenteuer spielt allerdings nicht in einem alten Herrenhaus, sondern am Meeresgrund und setzt auf eine unverbrauchte Mischung aus Science Fiction und Mystery.

Onrush ( PS4 )

Onrush kombiniert Rennspiel und Autokämpfe und erinnert damit an eine Art Mario Kart im erwachsenen Look. Neben jeder Menge Action können Spieler auch immer wieder eindrucksvolle Stunt-Einlagen einbauen – am meisten Spaß macht die Massenkarambolage natürlich online.

Steredenn (PS3)

Der Weltraum-Shooter setzt auf Arcade-Action und bietet hohen Wiederspielwert dank immer wieder neu generierter Level. Für Freunde des Genres gibt es jede Menge Boss-Kämpfe, etliche Waffen und intensives Gameplay.

Steins;Gate (PS3)

Steins;Gate ist ein japanisches Visual Novel Game, das auf der gleichnamigen Manga-Reihe basiert. Im Fokus steht eine wendungsreiche Geschichte, die durch detaillierte Zeichnungen zum Leben erweckt wird.

Iconoclasts ( PS Vita + PS4 )

Der 2D Action-Platformer erzählt die Geschichte einer kleinen Mechanikerin, die ungeplant die Welt retten muss. Über 20 Bosskämpfe, etliche Puzzles und insgesamt drei Schwierigkeitsgrade sorgen für viele Stunden Unterhaltung.

Papers, Please ( PS Vita )

In Papers, Please spielen Sie einen Inspektor, der als Angestellter der Einwanderungsbehörde eines fiktiven Staates die Einreisepapiere aller Besucher prüft. Ob Fingerabdruck-Analyse, Durchsicht der angegebenen Daten oder sonstige Mittel – Sie entscheiden, wer hineindarf, abgewiesen wird oder ins Gefängnis wandert.

Wann kann man die PS Plus Dezember-Spiele herunterladen?

Sämtliche Dezember-Spiele stehen ab 04. Dezember im PlayStation Store bereit. Ab dem Zeitpunkt können die vorherigen November-Spiele dementsprechend nicht mehr heruntergeladen werden.

PS Plus Spiele November 2018: Letzte Chance für November-Spiele

Noch haben Spieler die Möglichkeit, die PS4 Games des aktuellen Monats November kostenfrei herunterzuladen. Zu den aktuellen Games gehören:

• Bulletstorm: Full Clip Edition ( PS4)

• Yakuza Kiwami ( PS4)

• Jackbox Party Pack 2 (PS3)

• Arkedo Series (PS3)

• Burly Men At Sea ( PS Vita + PS4)

• Roundabout ( PS Vita + PS4)

Wo finde ich die PS Plus Spiele für Dezember 2018?

Die Downloads werden über den PlayStation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens PS Plus, unter dem alle PS Plus Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild des jeweiligen Spieles machen. Für PS Plus Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Alternativ können Sie die Spiele hier ebenfalls via Smartphone oder PC downloaden.

Wie lädt man die PS Plus Spiele herunter?

Alle PS Plus Titel lassen sich über den PlayStation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter „PS Plus“ angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

Ab wann gibt es die PS Plus Spiele für Dezember 2018?

Die monatlichen PlayStation Plus Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Was ist PlayStation Plus?

Wer auf der PlayStation online spielen möchte, kann dies nur mit einem PlayStation Plus Abonnement. Dieses kostet im Jahr um die 60 Euro. Abseits der Multiplayer-Möglichkeit bietet PlayStation Plus noch einige weitere Vorteile. Darunter beispielsweise ein zusätzlicher Cloud-Speicher, der alle Spielstände sichert und diese praktischerweise auf mehreren Konsolen zur schnellen Verfügung stellt. Monatliches Highlight des PlayStation Plus Abos sind jedoch die kostenlosen Games. Sie teilen sich derzeit in PS4-, PS3- und PS Vita-Titel auf.

