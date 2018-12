Hannover

Durchaus möglich, dass das Jahr 2019 das letzte große Spiele-Jahr der Playstation 4 sein wird. Bis allerdings in vermutlich nicht mehr allzu ferner Zukunft die Playstation 5 angekündigt wird, erscheinen jedoch noch einige spannende Titel für die Konsole. Schon zum Jahresbeginn können sich Gamer auf sehnsüchtig erwartete Veröffentlichtungen wie Resident Evil 2 oder Kingdom Hearts 3 freuen – aber auch der Rest des Jahres kann sich sehen lassen. Wir haben die spannendsten PS4 Spiele 2019 mit ihren jeweiligen Releaseterminen für Sie zusammengestellt.

Diese Liste wird regelmäßig erweitert und aktualisiert.

PS4-Exklusivtitel 2019: Diese Titel sind im nächsten Jahr exklusiv für die PS4 erhältlich

Die meisten großen Titel werden parallel für Microsoft Windows, die Playstation 4 und die XBox veröffentlicht. Abseits dessen erscheinen einige Titel aber exklusiv für eine einzige Konsole. Die PS4 konnte mit ihren Exklusivtiteln in den letzten Jahren punkten – wer 2018 beispielsweise Horizon Zero Dawn oder God of War 4 spielen wollte, konnte dies nur auf der PS4. Und auch 2019 hat Sony wieder einige große Namen im Programm, die ausschließlich auf der Playstation erscheinen werden. Zu den Highlights gehören:

• Death Stranding

• Project Awakening

• MediEvil Remake

• Days Gone

• Nioh 2

• Project Judge

• The Last of Us: Part II

• Ghost of Tsushima

• Gungrave Gore

• Concrete Genie

• Samurai Spirits

• Final Fantasy VII Remake

Neben diesen Exklusiv-Titeln kommen über das Jahr verteilt noch zahlreiche weitere große Titel für die heimische Konsole heraus, die abseits dessen auch für die Xbox und/oder den PC veröffentlicht werden. Folgend finden Sie eine Liste aller bereits bekannten Releases, aufgeteilt nach Monaten des Jahres 2019 und mit konkretem Datum.

PS4 Spiele im Januar 2019

Das Gaming-Jahr 2019 beginnt gut: Im Januar kommen langersehnte Titel wie Kingdom Hearts 3 oder das neue Remake von Resident Evil 2 auf die heimische Konsole. Auch abseits dieser beiden Titel werden Spieler vor allem mit Fortsetzungen versorgt:

• 11. Januar 2019 – Tales of Vesperia: Definitive Edition

• 15. Januar 2019 – Onimusha: Warlords

• 17. Januar 2019 – Yakuza 4

• 18. Januar 2019 – Ace Combat 7

• 25. Januar 2019 – Resident Evil 2 Remake

• 29. Januar 2019 – Kingdom Hearts 3

PS4 Spiele im Februar 2019

Die Highlights im Februar 2019 auf der PS4 haben für jeden Geschmack etwas Passendes in petto: Shooter-Fans kommen mit dem neuen Metro: Exodus auf ihre Kosten, mit Dead or Alive 6 gibt es ein neues Beat’em’up und in God Eater 3 wird es typisch japanisch-bunt. Ein Kandidat, der bei vielen Spielern für Spannung sorgt, ist außerdem Anthem, der neue Titel von Bioware.

•08. Februar 2019 – God Eater 3

•08. Februar 2019 – Overkills The Walking Dead

•12. Februar 2019 – Trials Rising

•12. Februar 2019 – Outward

•14. Februar 2019 – Catherine: Full Body

•15. Februar 2019 – Dead or Alive 6

•15. Februar 2019 – Jump Force

•22. Februar 2019 – Anthem

•22. Februar 2019 – Metro: Exodus

•26. Februar 2019 – Dirt Rally 2.0

PS4 Spiele im März 2019

Der März hat bisher zwar nicht ganz so viele Releases zu bieten, dafür aber ein paar echte Kracher. Mit Sekiro: Shadows Die Twice kommt endlich das neue Spiel der Dark-Souls-Macher, das dieses Mal im feudalen Japan spielt. Der Shooter The Division 2 setzt hingegen wie sein Vorgänger auf umfangreiches Online-Gameplay und RPG-Elemente. Nicht ganz so bekannt, aber nichtsdestotrotz interessant dürfte auch The Sinking City werden. Das Open-World-Adventure wurde inspiriert vom Universum des H.P. Lovecraft.

•05. März 2019 – Left Alive

•08. März 2019 – Devil May Cry 5

•15. März 2019 – Tom Clancy’s The Division 2

•21. März 2019 – The Sinking City

•22. März 2019 – Sekiro: Shadows Die Twice

PS4 Spiele im April 2019

• 26. April 2019 – Days Gone

Weitere Titel noch nicht bekannt (wird laufend aktualisiert).

PS4 Spiele Mai 2019

• 21. Mai 2019 – Team Sonig Racing

Weitere Titel noch nicht bekannt (wird laufend aktualisiert).

PS4 Spiele Juni 2019

• Rage 2 (noch ohne festen Termin)

Weitere Titel noch nicht bekannt (wird laufend aktualisiert).

PS4 Spiele Juli 2019

Weitere Titel noch nicht bekannt (wird laufend aktualisiert).

PS4 Spiele August 2019

•27. August 2019 – Shenmue

Weitere Titel noch nicht bekannt (wird laufend aktualisiert).

PS4 Spiele September 2019

Noch nicht bekannt

PS4 Spiele Oktober 2019

Noch nicht bekannt

PS4 Spiele November 2019

Noch nicht bekannt

PS4 Spiele Dezember 2019

Noch nicht bekannt

PS4 Spiele 2019: Diese Games haben noch keinen genauen Release-Termin

• Babylon’s Fall

• Death Stranding

• Yakuza 4 Remastered

• The Last of Us 2

• Control

• Tropico 6

• Doom Eternal

• Dying Light 2

• Ghost of Tsushima

• Nioh 2

• Skull & Bones

• Sea of Solitude

• Star Wars Jedi: Fallen Order

• Twin Mirror

• Wolfenstein: Youngblood

• Biomutant

• Code Vein

• Greedfall

• Wasteland 3

• Indivisible

• A Plague Tale: Innocence

• Digimon Survive

• Toejam & Earl: Back in the Groove

• Devil’s Hunt

• Aquanox

• Concrete Genie

• Oddworld: Soulstorm

• System Shock 3

• The Surge 3

• Dreams

• MediEvil Remake

• Insurgency: Sandstorm

• Hunt: Showdown

• In The Valley of Gods

• World War Z

• Final Fantasy 7 Remake

• Cyberpunk 2077

• Beyond Good and Evil

• Starfield

• Elder Scrolls 6

• Blood & Truth

• Erica

• Wild

• Borderlands 3

• Boundless

• Bloodstained: Ritiual of the Night

• Serious Sam 4

• Psychonauts 2

Von RND/do