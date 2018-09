Raleigh

Für Fortnite-Spieler auf unterschiedlichen Plattform war es lange ein Ärgernis: Zwar ist der beliebte Shooter unter anderem auf Smartphones, PC, Nintendo, X-Box und Playstation erhältlich. Bei Mehrspieler-Matches waren Playstation-Nutzer aber bisher unter sich. Das soll sich nach dem Willen von Sony nun ändern.

Schon an diesem Mittwoch startet nach Angaben von Sony’s Playstation-Chef John Kodera der Testbetrieb für Crossplay. PlayStation 4, Smartphones, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows und Apple-Computer sollen dann bei Fortnite so miteinander vernetzt sein, dass gemeinsame Multiplayer-Matches möglich sind.

Auch der Zugriff auf bereits erreichte Fortschritte und In-Game-Gegenstände solle plattformübergreifend möglich werden, so Kodera weiter. Beim Testbetrieb soll es ihm zufolge nicht bleiben: Sony ziele darauf ab, Crossplay bei Fortnite in Gänze zu unterstützen.

Während beispielsweise Spieler auf Nintendo- und Microsoft-Geräten schon länger miteinander spielen können, hatte Sony seine Nutzer lange auf Crossplay warten lassen. Zwischenzeitlich kamen sogar Gerüchte auf, Sony blockiere die Interaktion seiner Konsolen mit denen der Mitbewerber gezielt, um die Verkaufszahlen des eigenen Produkts zu erhöhen.

Von RND/hö