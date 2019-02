Barcelona

Die weltgrößte Mobilfunk-Messe Mobile World Congress geht an diesem Sonntag mit ersten Neuheiten an den Start. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung lädt unter anderem der chinesische Hersteller Huawei in Barcelona zu einer Präsentation (ab 14.00 Uhr).

Dem aktuellen Trend entsprechend wird ein auffaltbares Smartphone erwartet. Marktführer Samsung war dem chinesischen Konkurrenten zuvorgekommen und hatte ein solches Modell bereits vor einigen Tagen in Kalifornien vorgestellt. Im Internet kursierte bereits ein Schnappschuss aus Barcelona, auf dem zu sehen ist, wie ein großes Huawei-Werbebanner mit einem Falt-Telefon aufgehängt wird.



Spionagevorwürfe gegen Huawei

Derzeit könnte Huawei positive Nachrichten vertragen. Denn als einer der größten Netzwerkausrüster ist der Konzern im Zusammenhang mit dem neuen Supernetzwerk 5G im Westen unter Kritik geraten. So erklärten die USA das chinesische Unternehmen zum Sicherheitsrisiko und warnen unter anderem vor einer Gefahr der Industriespionage.

Der Mobile World Congress ist eine reine Fachveranstaltung und läuft von Montag bis Donnerstag. Erwartet werden mehr als 100.000 Brancheninsider und Journalisten.

Von RND/dpa