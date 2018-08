Los Angeles

Für seinen neuen Film „Once Upon a Time“ umgibt sich das Enfant Terrible Quentin Tarantino mit bekannten Namen und Gesichtern. Die Girls-Autorin und -Schauspielerin Lena Dunham stößt zu Tarantinos Projekt dazu, ebenso wie die Tochter von „Pulp Fiction“ und „“Kill Bill“-Star Uma Thurman Maya Hawke. Das berichtet das Branchen-Magazin Hollywood Reporter. Von Hawke werden die Zuschauer in Zukunft mehr sehen: In der dritte Staffel von der Netflix-Serie „Stranger Things“ wird sie ebenfalls mitspielen.

Quentin Tarantino widmet sich dem nächsten Schocker: den Manson-Morden

Der Film reist ein wenig in die Vergangenheit zurück: Rick Dalton, gespielt von Tarantino-Kumpel Leonardo Di Caprio, ist ein ehemaliger Western-TV-Star. Er und sein Stunt Double Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt, versuchen sich in Hollywood wieder zu etablieren. Hilfe könnte aus der Nachbarschaft kommen: von Sharon Tate (Margot Robbie). Durch diese Figur erhält die Manson-Familie Einzug in die Handlung des Drehbuch, das Quentin Tarantino ebenfalls geschrieben hat. Am 9. August 1969 wurde Tate, die mit Roman Polanski verheiratet war, von Mitgliedern der Manson-Familie ermordet.

„Once Upon a Time in Hollywood“ soll 2019 in die Kinos kommen

Die weitere Besetzungsliste des Films von Tarantino zeigt: Das Hollywood von 2019 spielt Hollywood von 1969 nach: Denn mit dabei sind unter anderem noch Al Pacino, Dakota Fanning, Damian Lewis, James Marsden und Luke Perry. Manchen Fans scheint dies aber nicht zu reichen. Sie wünschen sich Samuel L. Jackson noch dazu. Der Film soll 2019 in die Kinos kommen. Es ist die neunte Spielfilm-Produktion des Regisseurs.

Von Geraldine Oetken / RND